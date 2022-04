Palju õnne, Kärdla lennujaam!

HANNUS VARD

21. aprillil saime lisaks Suurbritannia kuninganna Elizabeth II sünnipäevale tähistada ka Hiiumaa lennundusele tähtsat päeva – möödus 59 aastat esimesest lennust Kärdla lennuväljale.Uhiuues lennujaamas, mille koha valis omal ajal välja Tallinna lennujaama töötaja Aleksander Lipp, maanduti esialgu mururajal, maja oli veel pooleli ja lennudokumente vormistati autos. 55 aastat tagasi rajati esimene mustkate, paigaldati rajavalgustus ja uued seadmed. Aastal 1971 maandus esimest korda reaktiivlennuk JAK-40. Reisijate arvuks on ajalooürikutes 1974. aasta kohta märgitud suisa ligi 80 000. Ajaloolise tõe huvides tuleb mainida, et regulaarse lennuühenduse alguseks tuleb siiski pidada 24. juulit 1945, mil saabus esimene plaanipärane postilennuk hoopiski Käinasse.Tänapäeval on reisijate numbrid tagasihoidlikumad. Neist rääkides on hea tuua võrdluseks meie saare elanike arv – aastas kasutab õhulende ligi 10 000 reisijat, mis on samas suurusjärgus Hiiumaa elanike arvuga. Lähikümnendi reisijate arvu rekord on pärit aastast 2019, mil Tallinna ja Kärdla vahel liikus lennukiga 10 946 inimest. Ühes kuus reisijate arvu tipptulemus kuulub 2021. aasta juulisse, mil õhutee kasutajaid oli 1663.Lennukiga saab Tallinna ja tagasi 12 korda nädalas: tööpäeval igal hommikul ja õhtul, laupäeval hommikul ja pühapäeval õhtul. Lennuk on ainuke ühendus Hiiumaalt, millega on hommikul juba kella 8.30ks võimalik pealinna jõuda. Väljumisaegades on arvestatud, et reisi tühistamise korral jõuaks sihtkohta siiski samal päeval ja mõistliku ajakuluga, seega lähimale laevale suundudes.Lennuühendust on aastaid varjutanud ilmaolude tõttu ärajäänud reisid. 2011. ja 2018. aastal tühistati seetõttu üle 40 reisi aastas, põhjuseks enamasti maandumiseks liiga madalad pilved. Nüüdseks on lennuühendus mandriga oluliselt ilmakindlam – 2018 paigaldati lennuraja renoveerimise käigus GPSpõhine navigeerimissüsteem GNSS. Tulemus on näha – 2020. aastal jäi ilma tõttu ära vaid 11 reisi ja 2021. aastal 16.Kuuendat aastat on partneriks Leedu ettevõtja Trans­aviabaltika. Praegune leping sõlmiti aastal 2019 ja kestab maikuuni 2024. Õhureise teeb 19kohaline lennuk Jetstream 31/32, lennuaeg on 30 minutit. Ühe suuna pileti saab kätte 25 euroga. Kärdla lennujaama käitusjuhi Allan Mälli kinnitusel on koostöö lennufirmaga olnud väga hea. Tunnustust väärivad ka püsilendajaile juba nägu- ja nimepidi tuttavad piloodid – kaptenid, kes on meie reisijaid Hiiumaale lennutanud aastast 2016: Hollandist pärit Erwin Jonker, Poola päritolu Ferdinand Grzeszczuk ja muidugi meie lennuliini grand old man Vadim Zautin.Meie lennujaamas tegeleb reisijatega ja hoiab lennuvälja korras 19 töötajat. Sel aastal täitub 30. tööaasta neist staažikaimail – just niikaua on meie lennuväravas reisijaid vastu võtnud ja ära saatnud Margita Linn ja Tõnu Tomson.12 aastat on lennuvälja tööd juhtinud käitusjuht Allan Mäll.Kärdla lennuväli on lisaks reisiväravale ka kogukonna turvalisusele tähtis: just lennukiga jõudis 2021. aasta jaanuaris Hiiumaale esimene COVIDvaktsiin, lennujaama meeskonna professionaalne ettevalmistus ja valmisolek on oluliseks võimalikuks abiks reageerimisel nii maismaa- kui ka merepäästejuhtumites.Lennurada on sobilik hädaabi­lendudeks, lennuvälja tehnika ja kütusevarud annab võimaluse tankida muuhulgas ka päästekoptereid.Kärdla lennuväli on saanud ligi 60 aastaga igati väärikaks väravaks Hiiumaale ja oluliseks osaks meie igapäevasest elust.

PIRET SEDRIK

Hiiumaa valla ühistranspordi­spetsialist

