Naer aitab

Täna on 1. aprill, naljapäev. Ajad on sellised, et tundub – naerda pole siin küll millegi üle – aga naerma ikkagi peab. Naer aitab isegi kohutavas sõjaolukorras. Või miks muidu on Venemaa alustatud sõja kohta Ukrainas joonistatud nii palju karika­tuure ja meeme kokku fotošopitud. Mõned meelde­jäävamad: Z-tähega tähistatud Titanic, Venemaa, on põrganud vastu Ukraina lipu värvides jäämäge. Teame ju, mis järgneb…

Vene riigipea tahab nõelaga Ukraina värvides õhupalli katki torgata, aga lõhkeb ise sajaks tükiks. Paras talle!

Peeter I portree ja selle all tekst – Avas akna Euroopasse, kõrval Putini pilt ja all tekst – sulges akna Euroopasse. Kõige all kommentaar: tuulutasite ja aitab!

Kui sa saad diktaatori ja agressori üle naerda, siis pole ta enam nii hirmus – võtame sellega talt jõu meid nurka suruda, karta.

Naer võtab hirmu ja toob tervise. Psühho­loogid on kindlad, et südamest tulnud naer aitab tõsta tuju ning vabaneda stressist, ning soovitavad naerda vähemalt 30 korda päevas, isegi siis, kui tundub, et naer­miseks põhjust pole. Arstid teavad, et vere­rõhk langeb ja süda töötab paremini, kui me naerame. Elu paistab naerdes ilusam ning hea huumorimeel, nagu ka oskus iseendagi üle nalja heita, vabastab hirmust ja ärevusest.

Tänases Hiiu Lehes on tore näide sellest, kuidas sõna otseses mõttes üle jäänud karsti­auk, kuhu varem suunati sadeveed, uuesti kasutusele võtta. Naerda saavad saare külastajad seal Käina poeesisel edaspidi kõvasti. Muidugi kui nad (Hiiu) nalja ikka mõistavad. See ka oluline oskus.

1. aprill 2022

