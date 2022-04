Mister Blue saabus Eestisse

Vikipedia Commons

Eelmisel nädalal saabus koos kaaslastega Eestisse Mister Blue – Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane isend.Kolmapäeva, 13. aprilli hommikul märgati Hiiumaal seiretööde käigus Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane umbes 60 isendist koosnevat salka. Teiste seas ka Mister Blue – 2018. aastal Norras GPS-kaelarõngaga varustatud väike-laukhani, kelle rändeteed jälgivad mitme riigi ornitoloogid.Hiiumaa linnuvaatleja Leho Aaslaid ütles, et linnu asukoht sai tuvastatud tänu raadiosaatjale, mille norrakad paar aastat tagasi väike-laukhanele paigaldasid. Enne seda olid teada ainult talvitusalad Kreekas ja Ungaris ning peatuskoht Soomes enne pesitsusalale jõudmist Põhja-Norras. “Kus nad vahepeal olid, oli seni teadmata,” ütles Aaslaid. “Tegemist on Euroopa kõige ohustatuma linnuliigiga, keda on alles jäänud veidi üle saja isendi. Nüüd selgus, et enamik neist peatub Hiiumaal.”Aaslaid ütles, et lindude täpset asukohta ei avaldata, et lasta neil omatahtsi olla, kuid sobiv koht vahepeatuseks teel pesitsusaladele on Hiiumaal olemas tänu Käina-Vaemla lahe ümbruse talupidajatele-loomapidajatele. “See peab ikka hea koht olema, kui linnud tulevad ühe lennuga üle tuhande kilomeetri,” nentis Aaslaid.Pärast puhkepeatust Hiiumaa rohumaadel ja rannaniitudel liiguvad linnud umbes kolme-nelja nädala pärast Soome ja sealt pesitsusaladele Norras.Väike-laukhani on Eestis I kaitsekategooria liik, punases nimestikus on ta läbirändajana määratletud kui kriitilises seisundis olev liik. Projekti LIFE LWfG Climate koordinaator Eestis Andres Kalamees vahendas teavet, et praegu on Fennoskandia asurkonna arvukushinnang 90–120 isendit.Kliimamuutustest tulenevate väike-laukhanede rände­teede, talvitamis- ja rändepeatuspaikade tingimuste parandamise ja leevendusmeetmete otsimisega tegelevad Leedu, Saksamaa, Ungari, Kreeka, Eesti ja Soome partnerid projekti LIFE LWfG Climate raames. Projekti toetavad Euroopa Liit, LIFE, Natura 2000 ja Norra Keskkonnaagentuur.

HARDA ROOSNA

Sildid: GPS-kaelarõnga, Mister Blue, väike-laukhani