Mis saab Margus Tabori etendustest?

Sotsiaalmeedias on nõutud, et Margus Tabori nõukogude armees oldud aastatest rääkiva etenduse “… ja Margus nõukogude armeest” plakat Kärdla sadamas tuleb Ukraina sõja tõttu maha võtta. Plakatil olev vene armee vormis naeratav sõdur, st näitleja ise, võivat ukrainlasi solvata. Mida Sa sellest nõudmisest arvad? Mis Margus Tabori etendustest saab, kas need ikka toimuvad sel suvel?

Vastab etenduse produtsent Kadri Tikerpuu: “Me oleme seda arutanud erinevate teatriinimeste ja parimate kriisikommunikatsiooni spetsialistidega kohe peale sõja puhkemist. Ja siis tegime otsuse: me mängime etendusi!

Marguse põlvkonnal on tulnud käia samuti armees – see on selle põlvkonna lugu. Ja lavastuse sisu on selle põlvkonna noorusaeg, igatsus kodu ja sõprade järele. Kirjutades kirju kodustustele…. Nendest kirjadest saigi me lugu alguse. Kirjad ja igatsus olid alge. Sa ise, Harda, oled seda lavastust näinud. Iga mõtlev inimene saab ju aru, et tükis naeruvääristatakse vene sõjaväge. Must huumor aitab ka elada. Ja et anda edasi meie hoiakut, lisasime kodulehele tutvustamiseks lisalõigu: “Kes veel aasta tagasi oleks võinud arvata, et venekeelse roppuse kasutamine avalikus kultuuriruumis on üleüldse võimalik? Aga tänasel päeval annab lause Русский корабль иди на х*й selgelt edasi meie hoiaku. Slava Ukraini!” Jah, kohe pärast sõja algust oli ka olukord, et tõesti olime valmis protsessi katkestama, aga mõtlesime, pidasime nõu ja leidsime, et sellel on nüüd hoopis teine vaatenurk. Maailm pole endine. Need asjad kõlavad teisiti. Omal ajal oli ju Afganistani sõda ja meie poisid võitlesid seal… Haige koht on see vene sõjavägi. Aga seda pilada ei ole kuritegu. Seda me ju teeme! Igatahes oleme me Margusega mõistusega inimesed ja leiame, et vene mentaliteedi naeruvääristamine on ka normaalne.

Tulles tagasi algse sotsiaalmeedia postituse juurde, et mida peaks tundma ukrainlane, kes tuleb Kärdla sadamasse ja näeb plakatit Marguse pildiga ja Ukraina lipu värvides kollase-sinise peale kirjutatud lisatekstiga plagul? Siis nii öelgegi, et on üks põlvkond mehi ka Eestis, kes sunniviisiliselt käis nõukogude armees ja seda naeruvääristatakse selles lavastuses. Öelge, et pildil on ja seda esitab tuntud näitleja ja hiidlane. Ja kes etendust näinud on, saate kinnitada: ei ülista seda armeed keegi. Kui Margus omal ajal oli sõjaväes laoülem ja tuli välja, et seda ladu ei olnudki, oli ainult paberil, siis ehk on see ka praegu neil nii…

Küsis HARDA ROOSNA