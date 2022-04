Luteri kirik kutsub annetama pühakodade heaks

SA EELK Toetusfond alustas annetuste kogumist kirikute jaoks, et neis teha vajalikke ning hädapäraseid renoveerimis- ja konserveerimistöid. Hiiumaalt valiti välja kaks pühakoda.15 kiriku seas, mille korrastus­töid esmajoones toetatakse, on Kassari kabel ja Käina kirik. Toetust on vaja Kassari kabeli torni restaureerimisprojekti omafinantseeringuks ja Käina kiriku kooriruumi praeguse olukorra säilita­miseks. Vajaminev summa on üle 15 000 euro.Kassari kabeli torn on kavas taastada ajalooliste fotode eeskujul. Uueks tornikatteks plaanitakse tõrvatud laudkatust, torni tippu on kavas panna sepistatud tuulelipp.Kassari kabeli varaseim teadaolev kaardile märkimine pärineb 1709. aastast, mil kabel on tähistatud kivihoonena. Hoone arhailisust rõhutavad paksud kiviseinad, väikesed tiheda ruudustikuga aknad ja pikihoone rookatus. Praegu toimuvad kabelis traditsioonilised kirikuüritused, nagu teenistused, laulatused, ristimised ja matused. Peale selle korraldatakse seal ka kultuurisündmusi: kontserte ja luuleõhtuid.Käina Martini kirik vajab toetust kooriruumi praeguse olukorra säilitamiseks. Planeeritud on kiriku varemete säilitamiseks tõrvata üle kooriruumi ja käärkambri katus ning katta idapoolsed kontraforsid kimmidega.Käinasse ehitati Saare-Lääne piiskopi eestvedamisel aastatel 1493–1515 hilisgooti stiilis ühelööviline saalkirik. 19. sajandi keskel ehitati kirik ümber ja pärast seda oli kirikus 600 istekohta, see oli Hiiumaa suurim pühakoda kuni 1941. aastani. 14. oktoobril 1941 tabas teise maailmasõja keerises kirikut Saksa lennuki süütepomm. Tules hävis kogu inventar ning puidust katuse- ja laekonstruktsioonid.Lisaks Hiiumaa kahele kiriku­hoonele on üle Eesti veel 13 pühakoda, mis samuti loodetakse paremaks saada annetajate kaasabil. Nii näiteks kogutakse Saaremaal Muhu Katariina kiriku ja Läänemaal Lihula Eliisabeti kiriku toetuseks.“Eestimaa kirikud on ühed vanimad arhitektuuripärlid, mida tuleb hoida ja väärtustada,“ sõnas EELK pea­piiskop Urmas Viilma saadetud pressi­teates. “Kodukandi pühakodadesse on kätketud meie rahva ja perekondade ajalugu. Ristimine, leeritamine, abiellumine ja lõpuks siit ilmast lahkumine – kiriku­seinad on pakkunud meie esivanematele tuge aastasadu. Täna on paljud kirikud jõudnud sellisesse seisukorda, et nende füüsilised seinad vajavad nüüd meie tuge.”Kampaania “Toeta oma kodu­kirikut” kestab kuni aasta lõpuni. Selle aja sees loodetakse kokku koguda esialgu paika pandud summad hädavajalike tööde jaoks.Annetuse saab teha veebi­keskkonnas https://kirikufond.ee/objektid/

