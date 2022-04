Kuumus seljataga, paduvihm pealinnas. Epiloog.

TOOMAS KOKOVKIN

Istun pealinna Accra väikese hotelli spartalikus numbritoas ja naudin paduvihma akna taga. Kolm kuud läks... noh, ma ei ütleks, et lennates. Oli kiiremat ja aeglasemat aja kulgemist.

Kuud olid erinevad. Jaanuaris oli sisseelamine ja kohanemine, huvitav oli jälgida oma vaimu ja keha harjumist võõra, siiski mitte vaenuliku keskkonnaga. Veebruar oli tegude aeg, siis sai oma plaanid käima tõmmatud ja kujunenud võrgustikud tööle pandud. Märts oli omamoodi raske kuu, sest oli pettumusi projektidega, ilm oli väga kuum ning muret tegi sõda Ukrainas. Lõpuks paistab nii, et sain oma ülesanded täidetud. Ning hüvastijätu sõnumid, mida saan Nabdamist partnerte käest, on väga positiivsed, kuigi kindlasti on neis omajagu viisakust.





