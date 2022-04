Kunstmurult seni ainult viigid ja kaks väravat

Mihkel Naukas

FC Hiiumaa kolmandas Eesti meistrivõistluste II liiga mängus ootasid pealtvaatajad, et lõpuks saaks uue staadioni jalgpallivärava lukust lahti ning saaks olla tunnistajaks nii mõnelegi väravale. Teadaolevalt on FC Hiiumaa kaks esimest vooru mänginud kodus, Hiiumaa spordikeskuse vastavatud kunstmurustaadionil, mille mõlemad mängud on lõppenud väravateta viigiga.

