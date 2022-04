Keegi peab maksma

Mai algul tähistab Kärdla linn 84. sünni­päeva. Pidu peetakse terve päeva ja üks tore osa Kärdla päevast on linna sünnipäevajooks.

Mõneti üllatuslikult algas arutelu selle üle, et esimest korda jooksu pikas ajaloos küsitakse jooksjatelt osalustasu. Mitte kõigilt, aga neilt, kes ajavõttu ja jooksutulemust kirja soovivad saada.

Need, kes osalustasu vastu, leiavad – miks peaks sünnipäevakülaline maksma ja Hiiumaal peaks jooksusündmused üldse tasuta olema – muidu nad põhimõtteliselt jooksma ei lähegi.

Paraku tasuta asjad kaua ei kesta või kestavad seni, kuni on keegi, kes peale maksab. Kärdla osavald toetabki sünnipäevajooksu läbi Hiiumaa spordikooli eelarve, aga osalustasu on siiski teatud kulude katmiseks vajalik.

Jooksu korraldaja, Hiiumaa spordikooli direktor Elo Saue ütles, et n-ö põhimõtteline tasu eest mittejooksmine on toonud kaasa selle, et võrreldes muu Eestiga jookse Hiiumaal eriti ei korraldatagi.

Ligi 25 aastat ilmus Hiiu Leht OÜ Saaremaa Raadio tiiva all ja ettevõtte omanik, välis­eestlane Arne Pagil on miljoneid eurosid lisaks maksnud selle eest, et Saaremaal ja Hiiumaal ilmuks sõltumatu ajaleht. Ajaleht, mis demokraatliku häälekandjana julgeks kõigest kirjutada ka kriitilises võtmes.

Eelinfo kollektiivsest koondamisest on välja saadetud ja täna ilmub naabersaarel viimane Meie Maa number. Jääb ainult Leedo leht, mida (omanikust) sõltumatuks nimetada ei saa. Soovitan lugeda Meie Maa veebilehelt OÜ Saaremaa Raadio tegevjuhi Priit Rauniste lõppsõna ja selgitust, milline valik saarlastele nüüd jääb.

Hiiu Lehe saatus oli veel pisut lahtine – lootsime, et ehk leidub keegi sama missiooni­tundlik ettevõtja nagu on 81. verstapostini jõudnud Arne Pagil. Kui sellist ei leidu, on see ka Hiiu Lehe viimane või eelviimane number.

Ja sellest on lihtsalt väga kahju.

Harda Roosna

Hiiu Lehe peatoimetaja

22. aprill 2022

