Kärdla jooksu osalustasu poolt ja vastu

HELJA KAPTEIN

Hiiumaa spordikooli kodulehel saab registreerida Kärdla linna päeval, 1. mail toimuvale linnajooksule, mis seekord on aja­võtuga võistlus­klassides osavõtu­tasuga.Madis, kes aastaid linna­jooksul osalenud ja soovib seegi kord võistelda, küsis, miks linna sünnipäevajooks, mis varem alati olnud tasuta, on seekord tasuline.Kärdla jooksu peakorraldaja Hiiumaa spordikooli direktor Elo Saue ütles, et kui on soov joosta või kõndida ning koht ja aeg ja võistlemine pole eesmärgiks, saab seda teha ilma igasuguse tasuta: “Kaasa saab jooksurõõmu ning võimaluse loosiauhinnale, juhul kui loosiõnn naeratab.”

Kuni Hiiu Lehe veebiväljaande maksemoodul ei tööta, saab täismahus artiklit lugeda Hiiu Lehe paberväljaandes või digilehes.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kärdla linna päev, linnajooks, osavõtutasu