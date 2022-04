Kalevipoeg läks Kärdla kaudu tagasi Lõuna-Eestisse

61. Jüriöö orienteerumise teatejooksu võitis OK Peko I võistkond, kes ränd­auhinna, Kalevipoja kuju, võttis üle viiendaks jäänud OK Võru võistkonnalt. Koduseinte toel võistelnud HOKi tiim tuli kümnendaks.Kuna koroonapiirangute tõttu toimus viimane Jüriöö­jooks 2019 Viljandis, hoidis kolm aastat rändauhinda enda käes OK Võru võidukas tiim. Laupäeva õhtul Kärdlas alanud ja öösse veninud Eesti orienteerumismaastiku ühel hinnatuimal võistlusel võidutses Värskast saabunud OK Peko I võistkond.Rändauhinna, tammepuust nikerdatud Kalevipoja kuju võttis vastu võistlust kindlalt juhtinud ja vaid neljanda etapi esikoha käest andnud Peko I võistkond koosseisus Sergei Rjabõškin,Emily Raudkepp, Reigo Teervalt, Daisy Kudre-­Schnyder ja Kristo Heinmann.Eriti prestiižika esimese vahetuse võidu sai esmakordselt Sergei Rjabõškin, kes ütles Hiiumaa raja­meistrite raja kohta, et see oli Jüriööjooksu jaoks üsna keeruline. Kokku kulus tiimil teatejooksuraja läbimiseks 3 tundi 41 minutit ja 11 sekundit.Järvamaa OK JOKA I võistkond, kus jooksis ka hiidlane Eveli Saue, oli teine. Kolmandale kohale tõusis Tartu OK Ilves I võistkond.Hiiumaa orienteerumisklubi võistkond HOK I tuli 35 põhiklassis võistelnud võistkonna seas kümnendaks. Vahetusi jooksid Kustu Künnapas (10. koht), Maria Eller (7. koht), Mati Mägi (4. koht), Siiri Talts (6. koht) ja Tanel Esta (10. koht), aeg 4:39:31. HOK II võistkond koosseisus Märt Kesküla, Helisa Tartu, Tõnis Saarnak, Herta Kesküla ja Remigijus Masilionis olid 21. kohal ajaga 5:39.15.Põhidistantsi kõrval oli võimalus osaleda ka lühemate etappidega kolmeetapilisel harrastajate rajal. Kaheksa võistkonna seas oli ajaga 2:44.27 edukaim Harju OK tiim, kus võistlesid Uku-Laur Tali, Grethe-Johanna Ploompuu ja Tiina Maria Tali ning ühtki etapivõitu teistele ei loovutatud. Teisena jõudis finišisse ligi 40 minutit hiljem võistkond Mercury Tallinnast ning nende järgi ligi kolm minutit hiljem OK West Pärnumaalt.Kaheksa võistkonna arvestuses tulid neljandaks HOK I harrastajad koosseisus Märt Maripuu (7. koht), Hergo Tasuja (6. koht) ja Marta Maripuu (4. koht).Tasuja ütles enne rajale minekut, et sellise tasemega võistlusega tal veel kogemust ei ole, aga kui võistlus n-ö koju kätte tuleb, siis tuleb osaleda.

Võistluse peakorraldaja Eda Tärk Hiiumaa orienteerumisklubist oli peale võistlust rahul, et 61. Jüri­ööjooks läks väga hästi korda. Kokku osales 43 võist-

konda, nendest 35 põhi­klassis, kellest omakorda sai lõpuks tulemuse kirja 27, lisaks kaheksa harrastajate võistkonda, kellest lõpptulemuseni jõudis kuus. Võistlejaid oli kokku 198.

Eda Tärk möönis, et nii 1981. aastal Hiiumaal toimunud Jüriööjooksu kui ka seekordse võistluse rajameister Toivo Saue oli teinud päris nõudliku raja. Saue ise ütles, et seekord oli rada teha siiski raskem kui eelmisel korral 41 aastat tagasi. Seda nii selle­pärast, et eramaaomanikelt tuli luba küsida – õnneks hiidlastest maaomanikud mitte keegi ei keelanud – ka on Kärdla ümbruse maastik palju muutunud ja palju on lisandunud karjamaaaedu. Orienteerujad said end proovile panna nii öisel maastikul kui linnatänavatel.

Põhiklassi radade pikkused jäid meestele 8 km kanti ja naistele 5 km kanti. Kontrollpunkte tuli läbida esimeses ja kolmandas etapis 18, teises ja neljandas 14 ning viimases etapis 19.

“Minu poolt suured tänud kõikidele klubi liikmetele ja teistele headele inimestele, kes aitasid kaasa! Võistlus läks meil super hästi. Mul oli hea meel, kui osavõtjad pärast tänasid mõnusa ja huvitava võistluse eest,” ütles peakorraldaja Eda Tärk.

Hiiumaa orienteerujate liige Anti Kalle ütles, et klubi soovis seda juba ammu ja nüüd kui spordikeskus valmis, oli olemas suurepärane koht, kus võistlust hea läbi viia. Küll oodati osalema rohkem võistkondi.

Eda Tärk tänas neid, kes tegid ära suure töö võistluskeskuse ette­valmistamisel: Kalju Tamme­veski, Tõnis Saarnak, Tanel Esta, Tammo Esta ja Märt Maripuu.

Võistluse avamine oli Keskväljakul ja traditsioonilise tõrvikurongkäiguga, mille ees liikunud hobu­kalessis võtsid istet peakorraldaja Eda Tärk, valla­vanem Hergo Tasuja ja rajameister Toivo Saue. Üheskoos sammuti spordi­keskuse juurde, kus asus võistluskeskus. Enne teele asumist paluti publiku seas anda endast käe­tõstmisega märku neil, kes 41 aastat tagasi võistlesid ja neid oli rahva seas päris palju.

Huvitavaks tegi võistluse otseülekanne spordi­keskuse ees suurel ekraanil. Võistlejad said võistluse käiku jälgida spordikeskuses olevast telerist oma vahetust oodates või siis peale vahetuse lõppu. Võistlust on võimalik tagant­järgi vaadata ka HOKi veebilehel.

