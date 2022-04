Kahekümnendat korda algas kevadine raierahu riigimetsas



Reedest algas riigimetsas igakevadine raierahu, mil raietööd loomade ja lindude pesitsemise ajaks peatatakse ning keskendutakse metsa istutamisele ja metsauuenduse hooldamisele.

Alates 15. aprillist peatab RMK traditsiooniliselt raietööd, et vältida lume sulamise järgselt pehmeks läinud metsapinnase kahjustamist ning mitte segada linde ja loomi nende pesitsusajal.

“Tänavu plaanime raierahu pidada tavapärasest kaks nädalat kauem, kokku kaks ja pool kuud. Kui varasematel aastatel oleme aprillist juunini siiski teinud ka sanitaarraieid, siis tänavu loobume häirimise vähendamiseks ka nendest,” ütles RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu RMK pressiteate vahendusel.

Uuetalu lisas, et ka RMK-lt tellitud riiklikult tähtsate taristuobjektide raadamistööd on samuti planeeritud välja­poole raierahu aega. Neilt lankidelt, kus on raieid tehtud kuuse-kooreüraskite tõrjeks, viiakse aga mais-juunis ära enne 15. aprilli maha võetud ja üraskite jaoks ootele jäetud püünispuud. Seda tööd ei saa muul ajal teha, sest ürask asustab puid just kevad-suvel, selgitas Uuetalu.

Puidutarned on RMK planeerinud selliselt, et lepingud saavad täidetud ja raierahu tõttu kliendid tellitud kaubast ilma ei jää.

RMK peab igakevadist raierahu tänavu juba kahekümnendat aastat. Erametsades aga on raierahu omaniku otsustada ning sageli raied erametsades jätkuvad ka lindude pesitsusajal. Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) hinnangul hukkub igal aastal vähemalt 80 000 linnupoega ja 35 aastaga on kadunud 3,5 miljonit lindu. Seda nii raiete kui elupaikade ehk metsade maharaiumise tõttu.