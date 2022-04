Intervjuu Hiiumaa Augukaevajate liidu esimehega

1. Mis tunne on?

Vastab Andres Raudsepp: Nii positiivset uudist kuuldes oli raske tol hetkel tekkinud tundeid kirjeldada. Hiiu, eesti ega isegi inglise keeles ei ole vastavaid sõnu. Rõõm, rõõm ja veelkord rõõm. Vaadates asja laiemas plaanis, siis tegelikult on uus HALi treeningkeskus oluline verstapost kogu Hiiumaa arengus. Jooksva aasta jooksul juba teise täiemõõdulise spordikompleksi avamine! Eestis ei ole palju maa­kondi, kes suudaks hiidlaste tempos püsida. Võime olla uhked.

2. Kuidas üldse sündis tänaseks üks edukamaid vabaühendusi HAL ehk Hiiumaa Augukaevajate liit?

Alustame algusest. Hiiumaa Augukaevajate Liit (HAL) loodi aastal 2018. Avavõistlus toimus maagilisel kuupäeval 18.08.2018 Kassari puhkekeskuses, Hiiu Kala ja Õlle festivali raames. Koht ja aeg olid parimad. Kõik sobis omavahel hästi kokku. Populaarne kogupere festival ja kohe kõrvalplatsil kaevuritest võistlejatele üllatusi pakkuv ja raskelt kaevatav pinnas. HALi viljakas koostöö on Kassari Puhke­keskusega sestsaadik jätkunud. Võistluse formaadi töötasin välja umbes pool aastat varem ja võistluse juhend sai valmis vahetult enne avavõistlust. Avavõistluse õnnestumisse andsid oma tugeva panuse ka kohtunikena osalenud Tiit Madalvee ja Hergo Tasuja.

3. Kus olete varem treeninguid läbi viinud? Kas olete üldse sarnast kogemust varem tunda saanud?

Liidul on väga hea meel, et Coop toetab meid ja oleme saanud Käinas omaenda treeningkeskuse. See lahendab meie jaoks väga paljud varasemalt tekkinud mured. Võiks isegi öelda, et oleme saanud enda käsutusse kaks ühes variandi. Korralik treeningkeskus ja peakontor linna südames. Liikmete seas on juba praegu tunda erutust ja õhinat. Uus asi on ikka uus asi. Tuled auto või muu liiklus­vahendiga kohale, kaevad, külastad kauplust ja koju. Mõnus ja käepärane tegevus kogu perele.

Varasemalt toimusid treeningud kõikjal Hiiumaal. Aedades, põldudel, metsas, kordusõppustel, Partsi karjääris jne. Tegu on tõeliselt raske ja harjutamist vajava spordialaga ja seepärast vajasid meie liikmeid üha uusi väljakutseid ja raskemaid katsumusi. Neid polnud kahjuks lihtne leida.

4.Väidetavalt olid osad liikmed mahutreeningute käigus kaevanud auke ka Kärdla linna tänavatel?

Need väited kinnitust leidnud ei ole. Ega augukaevamine pole male­mäng. Siin on ikka mõistust vaja.

5. Mis nüüd edasi saab?

Edasised plaanid on laieneda. Liikmeskond ületab Hiiumaal juba 5000 inimese piiri ja laieneb. Kindlasti töötame edasi mõttega, kuidas treeningkeskust veelgi atraktiivsemaks ja populaarsemaks muuta. Liikmeskonnalt on tulnud päris palju häid ideid. Väljapakutute seas oli idee, et kuna tuuletorn ja ujula liidetakse üheks tervikuks, siis võiks kolmanda liitujana olla ka HALi auk. See tagaks tasakaalustatud arengu, mis tähendaks lihtsas keeles seda, et siseruumis saad ronida kõrgustesse ja väljas saad minna sügavustesse. Teine täiesti reaalne idee on see, et suvekuudel laseme augu vett täis ja tekib väliujula. Kiirelt kauplusesse, kiirelt basseini ja koju. Milline värskendus.

6. Siit saab veel edasi minna?

Paar koormat liiva kalluritega kohale ja täiemõõtmeline liivarand otse Käina südames. Sotsiaalmeediast võib lugeda, et legendaarne Lussuliiva rand on jäänud kitsaks. Pole probleemi. Me teeme Lussu­liiva nr 2.

Küsis HÄLI-HERTA HAAVAPUU

