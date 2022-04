Hooldekodu juurdeehituse avapidu

TÕDEMUS

“Venemaa varjab kaotusi ja see varjamine õnnestub, sest on salastatud andmed, kelle ta rindele saadab. Sattusin nägema üht haavatud vene sõdurite nimekirja haiglas. Need olid kõik etnilised vähemused Venemaal! Putin teab, milline jõud on vene emad. Kui nende pojad massiliselt sureksid, oleksid nad juba tänavatel ja see jõud muudaks olukorda. Aga kui oma poegi matavad kümned tuhanded emad kusagil Dagestanis, siis nende pisarad on Moskva emadele ükskõik.”

Kirjanik SOFI OKSANEN,

PM, 26. märts 2022.