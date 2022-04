Hiiumaa valla elanikerekord püstitati märtsis

1. aprilli seisuga lõi Hiiumaa valla rahva­arv uue rekordi, elanikeregistris on 9626 inimest. Kõige suurem juurdekasv tuli märtsis sisserände arvelt.

Vallavanem Hergo Tasuja märkis, et Hiiumaa valla viieaastase ajaloo jooksul ei ole valla elanikeregistris kunagi nii palju inimesi olnud. Viimati oli maakonna elanikeregistris üle 9600 inimese 2018. aasta suvel, siis see jälle langes, alates koroonapandeemia algusest 2020. aasta märtsis aga on rahvaarv olnud tõusteel.

Sildid: rahvaarv, rekord, sisseränd