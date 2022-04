Hiidlane astub üles telesõus

Rauno Liivand

Sel pühapäeval paneb end telesõus “Ma näen su häält” proovile üks Hiiumaalt pärit noormees, teatas teine hiidlane Tõnu Tamm, kes töötab Kanal 2s saate kommunikatsioonijuhina.Meelelahutussõu “Ma näen su häält” pakub televaatajatele igal pühapäeval kaasaelamist ja hasarti. “Ka sel korral tasub end ekraanide ette seada, sest telepubliku ette jõuab taas värvikas seltskond tundmatuid lauljaid ja teesklejaid, kelle hulgas on ka tuntud Hiiumaa noormees,” ütles Tamm.Seekordses telesõus esitletakse seitsmest sala­pärasest lauljast koosnevat gruppi, keda identifitseeritakse nende elukutse või huviala järgi. Publiku ette astuvad: turvamees, arstitudeng, suvehiidlane, kossu­vend, tantsumemm, valedetektor ja bussi­fanaatik.Kaks võistlejat peavad auhinnaraha nimel läbi kuue vooru püüdma grupist kõrvaldada halvad vokalistid ehk teesklejad, ilma et oleks kuulnud neid kunagi laulmas. Abiks on vaid vihjed ja kuulsustest koosnev nõunike kogu.Sel pühapäeval seavad end nõunikekogus sisse raadio MyHitsi saatejuht Indrek Vaheoja, meele­lahutaja Grete Kuld, laulja Getter Jaani, räpipundi 5MIINUST liige Estoni Kohverning populaarne juutuuber ja muusik Andrei Zevakin.Getter Jaani ütles, et viisi­pidamatu inimesega koos laulda on omaette kunst. “Kontsertidel on ette tulnud igasugu põnevaid hetki, kui olen püüdnud erinevate registrite vahel orienteeruda. Dueti osas olen põnevil ja ootan seda juba väga,” kommenteeris Getter oma ootusi lõpuduetiks.Kes seitsmest laulda oskab ja kes mitte, selgub pühapäeval kell 20.05 Kanal 2s algavas saates “Ma näen su häält”.

HIIU LEHT

