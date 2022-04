Faasion täiendab kaubavalikut

OÜ Faasion sisustab uut 360 ruutmeetrise müügipinnaga kaupluseosa. Kui poeriiulid kohale jõuavad, on osakonna avamine kavas järgmisel nädalal, ütles ettevõtte juhatuse liige Tanel Malk. Koroonaperioodid on muutnud soovitud inventari, materjalide ja kaupade saabumise aegu. Seetõttu on ettevõte pidanud olema paindlik.





