Euroopa esimene karvakalade kasvandus Õngul

Praeguseks on OÜ Karvakala endises Õngu kalakasvanduses loonud tingimused angoorahaugi, villakilu, eriti karmikarvalise heeringa ja karvutu räime noorjärkude kasvatamiseks. Esimesed kümme tonni eri tõugu kala­maime asustatakse kasvandusse täna, 1. aprillil. Teine sats on plaanis lisaks tuua 30. aprillil. Lisaks on ettevõttel plaanis Õngul eelkasvatada sinikarvalise vaala väikevormi ning siiamisiia noorjärkusid. Täiskasvanud isenditeks sirguvad kalad Tahkuna poolsaare lähedale avamerre rajatud avamere kalakasvatusbasseinides.

Kõige väärtuslikumaks neist hinnatakse põhjamaades pika­karvalist angoorahaugi, keda on plaanis aretada tulevikus ka lemmikloomana pidamiseks. Omanikud kutsuvad tööle kandideerima, sest mõned töötajad on veel puudu. Töö eriti kontimurdev pole. Tihedam töö on karvade kammimise perioodil kevadeti ning suvisel villapügamise ajal. Natuke on tegemist ka siis, kui karvutud kalad sügisel nahka vahetavad. Talvel, kui enamus kasvanduse kaladest on poolunes, tuleb vaid jälgida, et nad õigel ajal külge keeraks. Eriti oluline on õppida kasutama uudset kalavillalõikusmasinat, mille väljatöötamisel osalesid nii Eesti kui Hiina teadlased.

ALMA PRIIL

Sildid: angoorahaug, kalakasvanduus, karvutu räim, villakilu