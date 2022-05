Elamuskeskust Tuuletorn hakkab juhtima Krista Metsand

ERAKOGU

Juhataja konkurss Käina Tuuletornile ja spordikeskusele lõppes ja elamuskeskuse juhiks saab senine Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand.Hiiu Lehele ütles Krista Metsand, et otsustas töökohta vahetada põnevuse pärast ja et oma ellu värve juurde tuua.“Elamuskeskus Tuuletorn ja Käina spordikeskus on mõlemad meie pere suured lemmikud siin saarel ning kui neile hakati uut ühist juhti otsima, tundus see harukordse võimalusena oma lemmikuid seestpoolt tundma õppida,” rääkis Metsand.Tänu oma spordifanaatikutest poegadele tunneb ta pea kõiki sealseid töötajaid ning väljast vaadates on tema hinnangul tegemist üliägedate tiimidega, kellega koos on võimalik mägesid liigutada. “Just neid mägesid ma nüüd liigutada tahangi, hoolimata ebakindlatest aegadest me ümber – usk inimestesse ja kirkamasse homsesse ei ole mind jätnud,” kinnitas Krista Metsand.Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et Krista Metsand alustab tööd elamuskeskuse Tuuletorn ja Käina spordikeskuse ühise juhatajana 24. mail. “Kristal on hea meeskonna- ja finants­juhtimise kogemus – viimased viis aastat on ta töötanud Kärdla Selveri juhina,” iseloomustas Jõpiselg uut töötajat. Metsand valiti välja viie kandidaadi seast, kellest kaks kutsuti vestlusele.Tuuletorn on osavalla­vanema sõnul juba saavutanud positiivse maine ja hea teenuskvaliteedi ning uuelt juhilt oodatakse selle taseme hoidmist, kahe asutuse vahel sünergia tekitamist ning säästlikku ja uuendusmeelset majandamist.Viis aastat Hiiumaa Selverit juhtinud Krista Metsand ütles, et jätab kaupluse suure kindlustundega uue ja energilise juhi ootele. “Mu töötajad on oma ala professionaalid ning kauplus toimib kindlas rütmis. Lisaks tuleb tunnistada, et jaekaubandus ja eriti toidukaubandus on praegustel aegadel väga turvaliseks töövalikuks – süüa vajavad inimesed ka siis, kui on keeruline,” nentis ta. “Mu samm lahkuda niivõrd turvalisest keskkonnast üllatab mind ennastki, kuid nagu ennist ütlesin, tahan oma ellu värvi juurde tuua ning sedavõrd ahvatlevat väljakutset ei saa ignoreerida.”Ainsaks kurvaks asjaks nimetas ta seda, et elab Selverist päris kaugel – kuigi Hiiumaal ei ole ükski punkt liiga kauge – ning igapäevane ostukorv muutub seetõttu kauba­valikult ahtamaks.“Midagi ei ole teha – nii head, eriilmelist ja mitme­kesist kaubavalikut kui Selveris, saarel mujal hetkel veel ei ole,” kiitis ta oma endist töökohta. “Usun, et eriti maailmaköögi sektsioon on see, mille pärast ikka ja jälle auto-nina Kärdla poole keerama jään.”Elamuskeskuse Tuuletorn senine juhataja Kristina Halla ütles, et ei kandideerinud, kuna pakutud tingimused talle ei sobinud. Halla tunnistas, et Tuuletorni käivitamine oli keeruline väljakutse, eriti koroonapiirangute tõttu. Hiiumaaga jäävad Halla ja tema pere seotuks, ka on tal tema enda sõnul tööpakkumisi, mille vahel valida.Vallavalitsusel oli kavas elamus­keskusest ja spordikeskusest moodustada sihtasutus, kuid protsess peatati ja praegu jätkatakse kahe vormiliselt eraldi, aga ühise juhtimise all oleva all­asutusega.Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg selgitas, et põhjus oli ajas: “Suvehooajani jäi liiga vähe aega ja oleks tekkinud risk, et ümberkorraldused ja jooksev töö oleks tõsiselt üksteist segama hakanud. Sihtasutuse juurde tullakse tagasi sügisel ja kindlasti on ka uuel juhil võimalik oma seisukoht kujundada.”

Sildid: juhataja, konkurss, mägede liigutamine, tuuletorn