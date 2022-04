Ei jäta elamata!

Venemaa agressioon Ukraina vastu mõjutab meid kõiki – see, millised koletud vaated avanevad sõjaväljalt, on kohutavalt traumeeriv. Aga me ei saa ega tohigi sellepärast oma elu elamata jätta.

Ehk nagu arutleb Vene sõjaväeteenistust pilava näidendi “…ja Margus nõukogude armeest” produtsent Kadri Tikerpuu: ”“Sünnipäevapidu iseeneses ei ole paha ega vale. Või trenn, kus tunnikesega saad teha endale kerge restardi. Või nakkav naer sõprade seltskonnas. Või väljasõit loodusesse koos perekonnaga. Ei ole vaja näljastreiki, rõõmustreiki, elustreiki. Vastupidi – on vaja elada, et veel kriipivamalt mõista, millest kõigest inimesed Ukrainas on ilma jäetud, et see kontrast tuletaks meile pidevalt meelde nende kaotuste tohutut suurust. Elada, sest meie saame, ja et mõista milline kingitus see on ning milline kirjeldamatu kuritegu on sellise võimaluse vägivaldne äravõtmine. Elada, et koguda iseendasse võimalikult palju jõudu ja energiat, et järjepidevalt kuidagigi aidata ja püsivalt häält teha selle jubeduse vastu.”

Nii et Marguse etendus tuleb ka sel suvel, etenduse reklaamplakat on sobiva värvi ja tekstiga täiendatud ja meie PEAME oma elu edasi elama, et jaksaksime toeks olla ka ukrainlastele.

12. aprill 2022