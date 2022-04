Coop kinkis Käina kaupluse parkla juures oleva augu ära

Häli-Herta Haavapuu

Kinkekaardiga, millel kiri “Üht head auku ei saa raisku lasta” ja südamliku naeratuse saatel andis Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons teisipäeval augu üle Hiiumaa augukaevajate liidu volitatud esindajale Hergo Tasujale.Auk valmis mullu jaani­päevaks koos ühistu uue Käina kauplusega ja see asub Coop Konsum/Ehituskeskuse parkla serval.Kaja Antons oli välja arvestanud ka kingituse väärtuse: “Arvestades asjaoluga, et Coop Hiiumaa omandas Käinas 9218 ruutmeetri suuruse maaüksuse koos auguga Hiiumaa vallalt 2020. aasta novembris 400 000 euro eest, on kingitud augu maksumus 6509 eurot.”Altpoolt aheneva augu pindala on seega 150 ruutmeetrit. Kenasti raudkividega vooderdatud umbes 4,5 meetri sügavune auk näeb väga hea välja, kuid oli seni täiesti tühi.Coop Hiiumaa kinkis augu nüüd Hiiumaa augukaevajate liidule, kes avab augus liidu treeningkeskuse ja peakontori.Uurisime Käina Ehituskeskuse juhataja Kairit Kiini käest, kuidas augu ära­kinkimine neid mõjutada võib. “Ootame labidate müügi hüppelist kasvu – praegu on meil Ehituskeskuse sortimendis neli labidat ja kaks kühvlit hinnavahemikus 9 eurost 25 euroni,” vastas Kairit.Auku käis üle andmas Coop Hiiumaa juhtkond ja vastu võttis Hiiumaa augukaevajate liidu volitatud esindaja Hergo Tasuja. “Arvan, et see on väga hea praktika, et suurinvesteeringute juures arvestatakse ka sportimisvõimaluste loomisega,” ütles Tasuja Hiiu Lehele. “Loodan, et sääraseid auke saab Hiiumaal rohkem olema ning ala harrastajate treeningtingimused paranevad veelgi. Praegu juba tean, kuidas Sarve ja Kõpu mehed on ühistranspordigraafikud endale ümber kirjutanud, et teaks, millise bussiga siia augu juurde trenni tulla saab.”Augukaevamine on tema kinnitusel viimastel aastatel Hiiumaal kõvasti populaarsust võitnud ning sel on potentsiaali ka maailma mõistes tõeliselt suureks alaks kasvada.Kaja Antons lubas, et augu kõrvale paigaldatakse lähipäevil ka infotahvel Andres Raudsepa pöördumisega. Augukaevajate liidu asutaja Andres Raudsepp on Hiiumaal ja laiemaltki tuntud kui uue spordiala, augukaevamise võistluste algataja. 2018. aastal kajastas Hiiu Leht esimesi augukaevamise võistlusi, mis peeti Kassaris Hiiu kala ja õlle festivali ajal. Võidu viis tookord kaasa Märjamaa tiim sügavusega 1,56 meetrit.Koos uue spordialaga asutas Raudsepp kohe ka spordiliidu, mille lühendnimi on HAL ja deviisiks “Toome kaevandused Hiiumaale tagasi!”Samal, 2018. aastal ütles Raudsepp lehele, et hakkab augukaevamistreeninguid läbi viima Saaremaal, kus on kena kivine pinnas. Nüüd siis on treeningkeskus Pühalepa mail asuva Partsi kruusa­karjääri lähedalt pärit spordi­entusiasti jaoks lähemal – pole vaja ülemere sõitagi.Hiiumaa teised meistrivõistlused augukaevamises peeti sealsamas Kassaris ja auhinnalaud oli korralik: Rootsi kruiis esikohavõitjale, neli labidat teisele kohale jäänud tiimile ja Hiiu Õlle koja kinkekaart kolmandale. Võitjaks kuulutati nelja­liikmeline tiim, mis poole tunniga ja ühe labidaga kaevas kõige sügavama augu. Milline tiim täpselt tookord võitis, sellest ajalugu vaikib, aga kolmandate augukaevamise võistluste võitja 2020. aastal on teada – võistkond Palamuse Segakoor sügavusega 1,94 meetrit.

