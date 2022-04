Abituriendid tegid esimese riigieksami

Hiiumaa gümnaasiumi 43 abituriendile algas esmaspäeva hommik eesti keele eksamiga, millega sai alguse kevadine riigieksamite periood.Neljas klassiruumis istet võtnud õpilasi tervitas kooliraadio vahendusel direktor ja eksamikomisjoni esimees Ivo Eesmaa. Tema sõnum oli lühike: “Need, kes teid täna hommikul armastavad, armastavad teid ka õhtul, vaatamata sellele, kuidas tulemus saab olema.”Üle Eesti oli eksamile registreerunud 7450 eksami­tegijat. Eksamitegijaid tervitas Vikerraadio vahendusel haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes nimetas tänavuseid lõpuklasside õpilasi kohanemise meistriteks, sest õppimisaeg on olnud ebastabiilne ja sellega on olnud vaja toime tulla.Gümnaasiumilõpetajatel on võimalus teha eesti keele või eesti keel teise keelena, matemaatika ning inglise keele, vene keele või üks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam.Ivo Eesmaa ütles hiljem, et suure tõenäosusega lõpetavad kõik abituriendid gümnaasiumi, sest tõenäosus, et keegi saab eksamitel null punkti, on peaaegu olematu.

KATI KUKK

Sildid: abiturient, eesti keele eksam, riigieksam