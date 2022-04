Aasta linnu foto- ja videovõistlus

EOÜ

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõiki huvilisi osalema aasta linnu, metskurvitsa foto- ja videovõistlusel. Võistlusele on oodatud fotod ja videod metskurvitsast, tema tegevus­jälgedest ja muust selle liigiga seonduvast. Iga huviline saab võistlusele esitada kuni viis enda tehtud fotot ja ühe enda tehtud video. Tööd tuleb üles laadida hiljemalt 31. oktoobri keskööks veebi­vormi kaudu. Foto- ja videovõistluse osalemis­tingimustega saab tutvuda aasta linnu lehel www.eoy.ee/metskurvits.Ühingu kokku kutsutud žürii hindab töid kahes vanuserühmas: kuni 18aastased ja üldarvestus. Mõlemas vanuserühmas saavad auhinna kolme parima foto ja video autorid, žüriil on õigus välja anda ka eriauhindu.Võistluse tulemused avalikustatakse detsembri alguses aasta linnu ja ühingu kodulehel.

Aita koguda teavet nepiturniiride kohta

Aasta linnu meeskond kutsub vabatahtlikke linnu­huvilisi 25. aprillist kuni 10. maini vaatlema ja koguma teavet metskurvitsate mängulennu kohta.

Aasta lind metskurvits ehk nepp on tuntud just oma kevadiste mängulendude poolest. Muidu peidulise eluviisiga lind muutub julgeks just kevadistel õhtutundidel, mil isaslinnud markeerivad oma territooriumi sirgjoonelise lennuga, mida saadavad iseloomulikud häälitsused.

Loendusel saab kaasa lüüa iga vabatahtlik, kes tunneb ära metskurvitsa ja on valmis veetma paar õhtu­tundi kevadises metsas.

Loendusperiood on 25. aprillist kuni 10. maini, mil kurvitsad on eriti aktiivsed. Loendust on hea teha paikades, kus võib eeldada aktiivset mängu ja avaneb laiem vaade, näiteks raiesmike ja noorendike servad või suuremate sihtide ristumiskohad. Loendust tuleb valitud punktis teha kella 21st kuni kella 22.30ni. Kirja tuleb panna kõik 1,5tunnise loenduse ajal saadud kontaktid ehk nähtud ja/või kuuldud metskurvitsad.

Andmed tuleb saata 15. maiks elektrooniliselt aasta linnu koordinaatorile Jaanus Auale (jaanus.aua@gmail.com). Enne välitöid palub ta tutvuda ka täpse loendusmetoodi­kaga, mille leiab aasta linnu lehelt www.eoy.ee/metskurvits.

HIIU LEHT

Sildid: fotovõistlus, mängulend, metskurvits, nepp