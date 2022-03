Villaladu restaureerib OÜ Scruuv

Kärdla sadamas paikneva ajaloolise villalao katuse ehitus­tööde hanke võitis Suure-Jaanis registreeritud OÜ Scruuv, võttes endale kohustuse saada tööd valmis augusti lõpuks.Märtsi keskel sõlmitud töölepinguni Kärdla osavalla valitsuse ja OÜ Scruuv vahel jõuti peale jaanuaris-veebruaris läbiviidud riigihanget “Villalao katuse ehitustööd”. Samanimelise hanke viis oktoobris läbi Hiiumaa vallavalitsus, kuid see lõppes lepinguta, ehkki osales kolm pakkujat. Ka sel korral laekus tähtajaks 14. veebruaril kolm pakkumust – lisaks OÜ Scruuv pakkumisele ka OÜ Ösel Projekt ja OÜ Markend Team pakkumised.Ehitustööde käigus eemaldatakse täies ulatuses laohoone olemasolev, algupärast tõrvapappi kattev eterniitkatus ja paigaldatakse uus SBS rullmaterjalist bituumenkatus, rekonstrueeritakse kandekonstruktsioonid ning taastatakse oluliselt lagunenud ja osaliselt puuduvad karniisid.Kärdla osavalla vanema Liisa Randmaa sõnul erineb seekordse hanke töömaht eelmisest selle võrra, et lisandunud on karniisi ja lubikrohvi restaureerimine. Lepingusse lisati ka märge, et järgmistel ehitusetappidel saab rakendada riigihangete seadusega antud võimalust korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange, kui tellitakse uusi teenuseid või ehitustöid samalt pakkujalt, arvestades seejuures lisatingimusi.Töövõtulepingu maksumus ilma käibemaksuta on üle 228 000 euro. Eelmisel aastal eraldas muinsuskaitseamet Kärdla osavalla valitsusele villalao katuse rekonstrueerimis­toetusena 100 000 eurot. Seega on valla katta u 128 000 euro ulatuses ehituskulusid.Katuseprojekt valmis möödunud aasta septembrikuu lõpus, selle koostas OÜ Projektibüroo. Tookordne osavalla­vanema asendaja Triin Masing ütles siis, et tööprojekti koostamise maksumus oli u 19 000 eurot ja see sisaldab nii katuse kui fassaadi rekonstrueerimist. Fassaaditöid praegu ei tehta ja need jäävad hilisematesse etappidesse.

KATI KUKK

Sildid: ehitustööde hange, rekonstrueerimistoetus, Villaladu