Valda teavitati Rootsi suurima meretuulepargi ehituskavast

Veebruarikuu istungil võttis vallavalitsus teadmiseks, et käimas on Rootsi saarestiku merealale rajatava 253 tuuleturbiiniga Baltic Offshore Delta meretuulepargi projekti piiriülese keskkonnamõju hindamine.Vastava info edastas majandus- ja kommunikatsiooni­ministeerium. Vastavalt piiri­ülese mõju hindamise Espoo konventsioonile teavitas Rootsi Eestit Läänemerre kavandatavast meretuule­pargi projektist. Vallavalitsus vastas ministeeriumile, et kuna Hiiumaa on sellele meretuule­pargile lähim maakond, palutakse sellega arvestada.Rootsi meedia andmetel võidakse Stockholmi saarestiku vetesse rajada Rootsi suurim avamere tuulepark, mis koosneb 253 tuulikust ja valmib eeldatavasti aastal 2032. Tuulepargi turbiinid paigaldatakse 55 km kaugusele Sandhamni rannikust. Meretuulepargi pindala on 1000 ruutkilomeetrit ja see toodaks u 20 TWh elektrit aastas.Projekti arendajaks on Norra-Rootsi ettevõte Njordr Offshore Wind, mille kaas­omanikud on Norra energia­firma Njordr ja Rootsi Vindkraft Värmland. Enne projekti elluviimist peab investor saama rohelise tule Rootsi relvajõududelt. Samuti tuleb teha hulk keskkonnauuringuid, mis keskenduvad lindude, hüljeste ja pringlite populatsioonidele.Seni suurim Läänemere tuulepark on Taani vetes asuv 72 tuuleturbiiniga Vatten­falli Kriegers Flak, mis avati 2021 sügisel. Baltic Offshore Delta oleks peagu neli korda suurem.Oktoobris toimus esimene konsultatsioonikoosolek Stockholmi maakonna haldus­nõukoguga, et saada kogu­konna arvamus projekti kohta. Kavas on ka konsultatsioonid avalikkuse ja asjaomaste ameti­asutustega.

HARDA ROOSNA

Sildid: avamere tuulepark, piiriülene keskkonnamõju hindamine