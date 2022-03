Uus projektijuht sooviks saarele kolida

Hiiumaa Arenduskeskuses asub projektijuhina tööle Siim Piirak, kes valiti välja kuue kandidaadi seast. Keskuse juhataja Liis Lukas ütles, et tal on väga hea meel, et uus töötaja on mandrilt ning tahaks kogu pere Hiiumaale kolida, et nende kolm last siin laste­aeda-kooli panna. Arendus­keskuse juhataja kutsus teada andma, kui kellelgi on nende uuele töötajale korterit pakkuda.Arenduskeskuse projekti­juhi tööülesanded on seotud ettevõtjate konkurentsivõime kasvule mõeldud koolituste, seminaride, algatuste jms elluviimisega. Siim Piiraku tõi Hiiumaale aiandushuvi. Nimelt õpib ta Hiiumaa ametikoolis linnaaedniku erialal. Kõrgharidus on tal omandatud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise alal. Töökogemusi on ta korjanud, juhtides TEMUFI teatri- ja videoprojekte, töötades müügijuhina Matogard OÜs ja ajakirjanikuna Viljandimaa kohalikus ajalehes Sakala.Siimu sõnul meelitas teda projektijuhi pakkumise puhul väljakutse, olla osa siinse ettevõtluskeskkonna tugevdamisest. “Hiiumaa võlub mind oma omanäolise taktimõõdu, sooja kliima ja veel soojema külalis­lahkusega. Õnneks võimaldab seesamune projekti­juhtimise töö sellest kõigest aina rohkem osa saada. Kui peaksin end kirjeldama, siis ilmselt ütleksin, et olen avatud suhtleja, avatud silma­ringi ja avatud hingega tegelane. Ehk märgiksin ka, et naudin jooksmisi, taimede kasvatamist ja raamatute lugemist. Ma olen selline aktiivne rohenäpp,”rääkis ta.Arenduskeskuse eelmine projektijuht Angela Koit on praegu lapsehoolduspuhkusel.

HARDA ROOSNA

