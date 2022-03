Tublimate noorte tänupidu peeti Keskväljakul

Helja Kaptein

24. veebruaril korraldasid noortejuhid kodutütardele ja noorkotkastele ja nende vanematele vabariigi aastapäeva puhul Kärdla Kesk­väljakul tänupeo.Kuigi ilm peopidamist ei soosinud, karastunud noored sellest ei hoolinud. Pärast hümni laulmist esitas Emmaste rühma kodutütar Meribel Aaslepp Juhan Liivi luuletuse “Meri”. Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja tervituse luges ette Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna noorteinstruktor Merje Reismaa.“Meie esivanemad andsid vaba Eesti riigi loomisse oma südame ja hinge. See nõudis suurt julgust, otsustavust ja meelekindlust. Eesti ei sündinud valutult ega veretult. Toodud ohvreid mäletame ja mälestame,” kirjutas valla­vanem oma tervituses. Samas kutsus ta noori praegusel keerulisel ajal, mõeldes kasvõi meie ettearvamatu idanaabri peale, pidama meeles Eesti riigi loomist. “Isamaaline käitumine ja kodumaa armastus väljendub Eesti inimestest hoolimises. Esimese asjana hoidke iseennast. Selleks, et teisi toetada, pead suutma ise seista. Hoidke üksteist ja oma organisatsiooni.”Kaitseliidu Hiiumaa malev­konna pealik kapten Roman Lukas soovis kõigile vabariigi aastapäeval jaksu ja tegutsemis­tahtmist: “Kasvage väärikateks kodumaa poegadeks ja tütardeks.”Tublisid, keda tunnustada jagus igasse rühma. Kokku oli tänavu neid, keda tänukirja järele kutsuti, üle poolesaja. Mullu valiti ka Hiiumaa aasta kodutütar ja noorkotkas. Aasta 2021 kodutütar on Riin Padu, kes kuulub organisatsiooni 2016. aastast. Riinu tutvustuses on öeldud, et ta on enesekindel, julge, vastutus­tundlik, usaldusväärne ja tema peale saab alati loota. “Ta esindab viisakalt Kodutütarde organisatsiooni nii vormis kui igapäevaelus. Kui midagi viltu veab, siis ta vabandab ja järgmine kord parandab ennast. Hiiumaa aasta kodu­tütar on algatusvõimeline tütarlaps, kes räägib julgelt kaasa noortekogu koosseisus ning võtab ka korraldaja rolli, millega saab väga hästi hakkama,” on kirjas aasta kodutütre iseloomustuses.Aasta noorkotkas on Kaur Pranno, kes kuulub organisatsiooni 2018. aastast. “Ta on väga entusiastlik, tasa­kaalukas ja hea algatus­võimega noor inimene. Ta ei vali sündmusi, kus osaleda või mitte osaleda, tema jaoks on igasugune osalus ja kogemus väga oluline ja edasist arengut toetav. Hiiumaa aasta noorkotkas on kõrge lennuga noormees, kes algatab ise palju, korraldab ise või aitab teistel läbi viia erinevaid noorte­organisatsiooni sündmusi. Ta on ka väga hea teiste noorte motiveerija ja kaasaja, peaasi, et niisama alla ei anta.”Merje Reismaa rääkis, et noorteorganisatsioonide tugevus ja laiapindsus tugineb algatusvõimelistele ja tegusatele noortejuhtidele.“Nemad on need võtmeisikud, kes kasvatavad tuleviku­liidreid!” ütles Reismaa ja tänas noortejuhte: Kaie Pranno, Mari-Liis Kerk, Larissa Babõnina, Andres Laanejõe, Lya Uibo, Julia Gurjeva, Anu Saue, Jaak Hiiemets, Tiina Hiiemets ja Johanna Aaslepp.Veel tänas ta abi ja toetuse eest Hiiumaa noortele Noorte Kotkaste Sakala maleva noorteinstruktorit Gertu Viiaskit ja Noorte Kotkaste Sakala maleva rühmapealikut Maarjo Röslerit.Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tänukirjad andsid üle Kodutütarde Hiiumaa jaoskonna vanem Julia Gurjeva ja Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonna pealik Larissa Babõnina.

HELJA KAPTEIN

Tunnustused kodutütardele ja noorkotkastele

Hiiumaa noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng 2021, lühikese raja arvestuses:

III koht – võistkond HOK tüdrukud, koosseisus Johanna Trei, Miina Kesküla ja Mia Esta.

I ja II kohta jagavad võistkonnad HOK poisid, koosseisus Jan Samorodni, Martin Samorodni, Atso Kesküla ja Joosep Esta.

Võistkond MÕISAKAD, koosseisus Reinold Paulus, Keiti Paulus, Lenna Paulus ja Luna-Angelika Põldma.

Hiiumaa noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng 2021, pika raja arvestuses:

III koht – võistkond HIIU LEIGER, koosseisus Carolyn Roos, Riin Padu, Meribell Rüütel ja Sandra Liisa Leigri.

II koht – võistkond SIILID, koosseisus Anni Hiiemets, Jakob Hiiemets, Bert Omann ja Markus Saarnak.

I koht – võistkond HIIUKAD, koosseisus Elisabet Kallas, Kätlin Mast, Martha-Lii Voolma ja Marta Maripuu.

Kotkatormi võistlus, kodutütarde arvestuses:

III koht – võistkond Väikesed Hiidlased, koosseisus Riin Padu, Kätlin Mast, Maileli Lepa ja Carolyn Roos.

Noorte Kotkaste hoolsuspaelad on välja teeninud:

Andres Kuuse

Kaur Pranno

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste peavanemate tänukirjad:

Ave-Ly Aron

Elisabet Kallas

Kätlin Mast

Elizabeth Niglas

Maileli Lepa

Meribell Rüütel

Meribel Aaslepp

Lotta-Liisa Kaevand

Andreas Kotter

Mattias Rüütel

Rogert Berkman

Karl-Markus Sadul

2021 silmapaistvamad noorkotkad ja kodutütred:

Kärdla rühma tublim kodutütar – Kätlin Mast

Kärdla rühma tublim noorkotkas – Joosep Grahv

Käina rühma tublim kodutütar – Meribell Rüütel

Käina rühma tublim noorkotkas – Oliver Eller

Emmaste rühma tublim kodutütar – Lotta-Liisa Kaevand

Emmaste rühma tublim noorkotkas – Erki Pranno

Pühalepa rühma tublim kodutütar – Martha-Lii Voolma

Pühalepa rühma tublim noorkotkas – Bert Omann



Allikas: Hiiumaa KT ja NK

Sildid: kodutütred, noorkotkad, noortejuht, tänupidu