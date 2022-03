Tiiu naaseb liinile 10. märtsil

Kuni neljapäeva, 10. märtsini sõidavad Hiiumaa liinil parvlaev Leiger ja ajutiselt parvlaev Regula, parvlaev Tiiu läks eelmise nädala algusest plaanilisse hooldusesse kuivdokis.

Regula on Tiiust väiksem, mahutab kuni 65 sõidukit, mistõttu nii e-pileti alusel kui ka elavas järjekorras mahub parvlaevale tava­pärasest vähem sõidukeid. Ka ei ole Regulal lifti, mistõttu palub TS Laevad liikumis­raskustega reisijatel viibida reisi ajal autos.

Regulal on avatud R-Kioski piletiostpardapood, kus on valikus soojad ja külmad joogid ja kiired suupisted. Sooja sööki pakkuvat kohvikut Regulal ei ole.

Praamid.ee veebilehel saab piletimüügisüsteemis vaadata, milliseid reise teenindab Leiger ja milliseid Regula. Laeva nimetust näeb piletiostu vormistamisel, kui valitud on sõidu suund ja -päev. Reisi teenindava laeva nimetus paistab kellaaja juures olevale laeva pildikesele liikudes – sinine on Regula, roheline Leiger, punane Tiiu on sõiduplaanis tagasi 10. märtsist.

Hiiumaa liini väljumiste ajad ei muutu.

HIIU LEHT

