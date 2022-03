Süütame küünlad

Harda Roosna

Täna möödub 73 aastat 1949. aasta suurküüditamisest. Nagu igal aastal, kogunevad ka seekord veel elus olevad küüditatud ja nende lähedased mälestusüritustele üle Eesti. Tallinnas Maarjamäel algab märtsi­küüditamise mälestus­tseremoonia kell 16.Hiiumaal on kahel viimasel aastal koroona takistanud kokkusaamisi, kuid sel aastal peame taas kinni oma väljakujunenud tavadest. Päeval kell 12 asetame lilled ja süütame küünlad Lehtmas mälestuskivi juures. Õhtupoolikul kell 17 on Kärdla kiriku esisel platsil lühike mälestuspalvus ja seejärel süütame küünlad teises maailmasõjas langenud hiidlaste monumendi jalamil. Oleme igal aastal palunud kodudes süüdata akendel küünlad, näitamaks, et kedagi ega midagi pole unustatud.Aastakümned on möödunud teisest maailmasõjast ning sellele järgnenud põgenemistest ja repressioonidest. Maailm on selle ajaga tundmatuseni muutunud, aga Kremli ideoloogia on ikka sama – valed, hävingu külvamine ja inim­õiguste jalge alla tallamine. Iga­päevased uudised selle kohta, mis toimub Ukrainas, on nii kohutavalt ära­tuntavad.

HELVE-ESTA SILLAMAA

