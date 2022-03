Selver müüb Vene ja Valgevene tooted lõpuni ning annetab tulu Ukrainale

AS Selver teatas reedel, et toob järk-järgult, alates sellest nädalast tagasi müügile laojäägid, mis on Vene ja Valgevene päritolu. Müügist saadud tulu annetatakse Ukraina toetuseks. Sisseostud Vene ja Valgevene päritolu kaupadele on jätkuvalt peatatud.

“Tunneme kõik Ukraina rahvale kaasa ja tahame teha kõik, mis meie võimuses, et neid aidata. Muuhulgas loobusime Vene ja Valgevene päritolu toodete müügist. Meieni on jõudnud nii valjuhäälseid nõudmisi kaup eemaldada kui ka arusaamatust, miks kaupa ei realiseerita. Selveri ladudes on hoiul kõlblik toit, mille eest on tootjale juba makstud,” teatas Selveri juht Kristi Lomp.

Tooted tuuakse tagasi müügile järk-järgult ja lõpuni müüakse ladudesse tellitud kaup, edasised Vene ja Valgevene toodete tarned on peatatud.

Lisaks sanktsioneeritud riikide päritolu kaupade müügist saadud tulule, kogus Selver humanitaarabi korras esemelisi annetusi Punasele Ristile. Selveri kaudu läks Punase Risti 13 täislastis veoauto sekka umbes sadakond alusetäit lahkete inimeste annetusi. Lisaks on Selver 26. veebruarist saadik kogunud osana Tallinna Kaubamaja Grupist rahalisi annetusi Eesti Punasele Ristile.

Koos Tallinna ja Tartu Kaubamajade ning I.L.U. poodidega on grupi ettevõtetes kogutud tuhandeid eurosid annetusraha, annetuste kogumine käib ja jätkub.

ASi Tallinna Kaubamaja Grupp suuraktsionär NG Investeeringud annetas 100 000 eurot Riigikaitse Edendamise sihtasutusele, et toetada Ukraina sõjas kannatanute ravi Eestis või teistes riikides.

Lisaks tegi Selver koostööd MTÜga Pagulasabi, mille kaudu läkitati Poola piirile tarvilikku toitu ja esemeid, millega külmas ja toidupuuduses rännanud Ukraina sõjapõgenikke vastu võeti.

Sildid: laojäägid, tarned peatatud, Ukraina toetuseks