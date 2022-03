Rootslased vabaduse eest sõdivas Ukrainas

Erakogu

Sõjaolukorrast hiiurootslaste asualal Lõuna-Ukrainas saatis teateid ajaloolane, Gotlandil elav Jörgen Hedman, kel Svenskby­borna seltsi kaudu sidemed Ukrainas elavate rahvuskaaslastega.Jörgen Hedman kirjutas, et Zmiivka küla, endise Gammal­svenskby, tõlkes Vana Rootsiküla elanikke mõjutab sõda samal moel nagu kogu Ukraina elanikkonda – mitu noormeest on sõjaväes ja kaks-kolm on langenud oma kodumaa eest võideldes.

Sildid: hiiurootslaste asula, kriisikolle, sõjaolukord