Rist taotles meistritiitlit 50. korda

TÕDEMUS

Kahe nädala jooksul on olnud näha erinevaid traumaga toimetuleku viise ja viise, kuidas inimesed püüavad kaotsiläinud ühendust taastada. Kusjuures, mitte ükski meetod pole iseenesest vale, vaid on sügavalt isiklik viis toimetulekuks.

Mõni kerib pidevalt uudistest, otsib lisainfot, vaatab videoklippe ja püüab taasluua turvatunnet info kaudu. See on okei. Mõni ühendab taju hoopis uudistest lahti, sest ta ei suuda raksete tunnetega toime tulla. Ning ka see moodus on okei.

Mõni tunneb viha ja soovib see-kelle-nime-ma-ei-nimeta (pole vaja ta nimele jõudu anda) pähe kuuli kihutada. Mõni püüab panna kokku annetust Punasele Ristile. Tegutsemine on viis tunda end kasuliku ja olulisena ning ka see meetod aitab kaoses pidepunkti leida. Tegutseda võib ka generaatorit, soola, joodi, sada kilo tatart varudes.

Mõni palvetab, mõni soovib tõsta vibratsioone, mõni sõimab internetis.

PAMELA MARAN, PM, 11. märts 2022