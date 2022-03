Raamatukogus Hiiumaa-Ukraina klubi­õhtu

Kärdla linnaraamatukogu ootab teisipäeval, 5. aprillil kell 16 algavale klubiõhtule hiidlasi ja ukrainlasi, et sõja tõttu ühes kogukonnas elades omavahel tuttavaks saada.

Klubiõhtule on kõik soovijad teretulnud, see leiab aset vabas vormis ja üksteisega vesteldes. Selleks, et vestlus sujuks, on kasu ukraina ja vene keele oskusest. Inglise keel on suhtlemisel samuti abiks, kuigi siia saabunud ukrainlaste hulgas on teadaolevalt vähe selle keele valdajaid.

“Klubiga aitame kaasa, et Venemaa agressiooni tõttu oma kodunt lahkuma pidanud Ukraina elanikud end siin mugavamalt tunneksid ja kogukonnaga liituksid, mitte ei jääks eraldi,” põhjendas Veevo kokkusaamise vajalikkust.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles eile, et Ukraina sõjapõgenikke on Hiiumaale jõudnud üle poolesaja, neist üle poole on lapsed. Ajutise kaitse oli kolmapäevase seisuga saanud neist 42 inimest.

KATI KUKK

