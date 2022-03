Räägime sama keelt

Kolmapäevaõhtuse heategevuskontserdi vaatajad-kuulajad annetasid ligi 700 000 eurot Ukraina ja ukrainlaste toetuseks.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp teatas, et kolmapäevast võtab meie politseijaoskonna teenindus vastu ajutise kaitse taotlusi. Kui vaja, siis saab taotluse teha ka nädalavahetustel. Ajutise kaitse taotluse tegemiseks tuleb ainult eelnevalt konkreetne kellaaeg kokku leppida ja see käib kohaliku omavalitsuse ehk valla kaudu.

Esimesed neli Ukrainast Hiiumaale saabunud sõjapõgenikku on juba selle ka esitanud.

Hiiu Lehe andmetel on esimesed sõja­põgenikud Hiiumaal juba tööle minna saanud.

OÜ Wolkar juhataja Kristjan Siimpoeg rääkis, et osa nende töötajate kuuest perest on juba oma korteris, osa veel mitte. Abipakkumisi aga tuleb palju ja kohe, kui küsida.

Allakirjutanu võttis ühendust hiidlasest keeleteadlase Järvi Koklaga, kes tunneb hästi Tartu keeleteadlast Heinike Heinsood, kes omakorda õpetab Ukrainas Lvivi ülikoolis eesti keelt. Olin LPst lugenud, et Heinsoo ja ukrainlasest teadusdoktor Maksõm Kasianczuk andsid eelmisel aastal välja lihtsa eesti keele käsiraamatu ukrainlastele. Uuri­sin, kust seda raamatut meie ukrainlastele osta saaks, sest müügil seda ei paistnud olevat. Selgus, et raamatu uustrükk tuleb alles paari nädala pärast. Seniks aga lubas lahke autor jagada oma raamatu trükifaili. Kui palju rõõmu, et tohtisime neid ukrainlastele välja printida. Kui raamat müüki tuleb ehk ostavad seda eestlasedki. Oleme ju praegu niigi koos kogu Euroopaga Ukraina rahvaga samal lainel ja võiksime ju pisut ka üksteise keelt osata.

HARDA ROOSNA

peatoimetaja

18. märts 2022

Sildid: ajutise kaitse taotlus, heategevuskontsert, trükifail