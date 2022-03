Puusepp: kellelgi on iga päev 1. aprill

Ruth Esta

Parvlaevareisijad on parvlaevas WiFi võrku otsides sattunud huvitavatele valikutele – nagu näiteks Kapo jälgimisbuss nr 7, Kapo sisejuurdluse ühendus või ka Teabeamet.Ruth Esta arutles sotsiaalmeedias, kas mõni naljahammas on enda WiFi ühendusele põneva nime pannud või viibibki praamil päriselt kaitsepolitsei buss? Ja kas edaspidi saab mõne kaubiku või muidu “kahtlase auto” juures WiFi lahti teha ja vaadata, kas valikus on näiteks Kapo jälitusbuss nr 1 või 3 ja muidugi lisaks veel muud spekulatsioonid.Kaitsepolitsei büroo juht Harrys Puusepp ütles vastuseks päringule, et selliste nähtuste puhul ei oska muud öelda, kui et tundub, et kellelgi on iga päev 1. aprill. “Mul on ka Hiiumaa juured, ma tean väga hästi, et hiidlased oskavad nalja teha, järelikult need peavad olema kusagilt mujalt sisse imbunud,” ei pidanud ta sellist nimevalikut eriti naljakaks.WiFi võrgunimedega aga ongi lood nii, et igaüks nimetab oma võrgu nii, kuidas parajasti pähe tuleb, küllap on seetõttu ka liikvel need nimed, mis mõne ehk muretsemagi panevad – keda see Kapo siin vaiksel Hiiu saarel jälgimas käib.

HARDA ROOSNA

Sildid: Kaitsepolitsei, võrgunimi, WiFi võrk