Politseijaoskonna teenindus sõjapõgenike jaoks kauem avatud

READ INTERVJUUST

“Kui hakkan mõtlema ja võrdlema, mida ja mismoodi varasematel aastatel õpetasin ja kuidas õpetan nüüd, siis midagi ei ole teha, see on lihtsustunud. Mina ise õpetajana olen muutunud mingites asjades palju leebemaks. Mõtlen väga hoolega, milliseid ülesandeid õpilastele annan. Näiteks, kui nad aastaid tagasi pidid lugema valdavalt kirjandusklassikat, siis praegu annan rohkem võimalusi ise valida. Ma ei ütle, et praegused noored on rumalamad, nad lihtsalt lähenevad asjadele teistmoodi. Kõige rohkem panebki mind muretsema see, kuidas nad teadmisi omandavad: jupike siit, jupike sealt, kõik on kuidagi lühiajaline, pisteline, fragmentaarne. Suhtumine on selline, et vastused on hiireklikiga kohe leitavad, miks üldse millegi uurimise ja järelduste tegemisega pingutada? Samas, eks see puudutab ka mind ennast, kasutan ju samamoodi tihtipeale kõige lihtsamini kättesaadavaid infoallikaid.”

Hiiumaa gümnaasiumi õpetaja

TIIU HELDEMA vastus küsimusele, mis on muutunud eesti keele ja kirjanduse õpetamises tema õpetajaks olemise ajal.

ÕL, 18. märts 2022.