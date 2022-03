Peresõbralikku märgist püüab kaks Hiiumaa toidukohta

Lasterikkad pered alustavad sel nädalal tööd restoranikriitikutena, et selgitada välja Eesti kõige peresõbralikumad toidu­kohad. Kui mullu kandideeris märgisele 39, siis tänavu juba 62 toidukohta üle Eesti. Hiiumaal püüab märgist kaks toidu­kohta: Kõrgessaare Sadama­kohvik ja Tuuletorni kohvik Ruudi.Peresõbralikud toidu­kohad pannakse ritta restorani­kriitikute ehk perede restoranikülastuste ja hindamiskomisjoni hinnangute põhjal ning tulemused soovitakse panna Eesti kaardile mai keskpaigaks.Muuhulgas pööratakse tähelepanu kui lapse- ja pere­sõbralik on vastava toitlustusasutuse menüü, kliendi­teenindus, interjöör, ligipääsetavus ja kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju ning vanematele mugavad võimalused lapse eest hoolitsemiseks. Sel aastal külastab igat toidukohta kaks perekonda ning lõplik valik selgub perede külastuskogemuse ja hindamiskomisjoni tulemusel.Kandideerida sai sellele tunnustusele sel aastal veebruari­kuu jooksul.“Südantsoojendav on näha, et peresõbralikkuse poole püüdleb aasta-aastalt üha rohkem toidukohti. Tänavuste kandidaatide seas näeme pea kõiki möödunud aastal märgisega pärjatuid, aga ka täiesti uusi toidukohti, mille hulgast soovime leida üles just need, kelle juurde on pered ka magnet­tormide või täiskuu ajal oodatud,” kirjutas pressiteates peresõbraliku toidukoha märgise projektijuht Bibi Perlov.Peresõbraliku toidukoha märgise kampaania lükkas möödunud aastal käima Eesti Lasterikaste Perede liit, et tunnustada kõiki restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes ja toimetamistes igapäevaselt tähelepanu lastega peredele.Mullu pälvisid vastava tunnustuse 19 restorani ja kohvikut üle Eesti. 2021. aasta perede lemmikuteks osutusid GoSpa restoran Saaremaal ja Lucca restoran Tabasalus.KATRIN KIVIVUORI

Sildid: menüü, peresõbralik toidukoht, restoranikriitik