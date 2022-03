Nööbist kinni

READ PÖÖRDUMISEST VENE RAHVA POOLE

“Sõda võtab kõigilt julgeolekukindluse. Mitte kellelgi ei saa olema julgeolekugarantiid. Kes kannatab selles kõige enam? Rahvas. Kes saab selle kõige juhtumist ära hoida? Rahvas. See rahvas on teie seas – ma olen kindel, et on. Avaliku elu tegelased, muusikud, näitlejad, sportlased, teadlased, arstid, blogijad, koomikud, tiktokkerid jpm. Tavalised inimesed. Tavalised, lihtsad inimesed. Mehed, naised, vanad, noored, isad, ja mis tähtsaim – emad. Sama palju on neid inimesi Ukrainas, olenemata sellest, kui palju nad üritavad teid veenda vastupidises. Ma tean, et minu kõnet ei näidata Vene televisioonis. Kuid Venemaa kodanikud peavad seda nägema. Nad peavad teadma tõde. Ja tõde on, et see peab lõppema, enne kui on liiga hilja. Ja kui Venemaa juhid ei taha meiega rääkida, rahu nimel, siis äkki nad tahavad rääkida teiega. Kas Venemaa inimesed tahavad sõda? Soovin, et ma oleksin võimeline sellele vastama. Kuid see vastus sõltub ainult teist: Venemaa Föderatsiooni kodanikest. Tänan teid.”

Ukraina president VOLODOMÕR ZELENSKÕI

24. veebruaril 2022.