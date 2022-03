Naistepäevaks varjule

Esimesed Ukraina põgenikud jõudsid Hiiumaale eile. Saabus 15 naist ja 10 last, kelle mehed ja isad ehitavad siin meile koolimaja. Kaks last on alles beebid – kaheksa- ja kümnekuune, ülejäänud kaheksa kooliealised.

Homme on naistepäev ja meil, naistel on lihtsad soovid – et meid märgataks ja meist lugu peetaks. Ukraina naised aga olid sunnitud kodumaalt põgenema. Eile puhkasid nad reisiväsimust, täna aga saavad Eesti ID-koodiga isikutunnistuse.

Ukraina piiril olukorraga tutvumas käinud Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet ütles eile, et põgenike vastuvõtt on seal hästi korraldatud, kuid olukord on väga traagiline. Kümne päevaga on Ukrainast põgenenud rohkem inimesi, kui elab Eestis ehk 1,5 miljonit. Peamiselt naised ja lapsed.

“Meil on 21. sajand, kuid Euroopa keskel on tohutu inimlik tragöödia, mille Venemaa ja Putin on inimestele teinud,” nentis Paet.

Paet rääkis, et inimesed soovivad esimesel võimalusel koju minna. Paljud ei taha piiri äärest kaugele edasi liikuda, sest Põhja-Poolagi oleks nii mõnegi jaoks juba kodust liiga kauge. Põgenike arv võib veelgi kasvada, kui rünnaku alla satuvad uued piirkonnad.

Paet ütles, et ELi liikmesriigid peavad Poolale ja teistele Ukraina läänepoolsetele naaberriikidele põgenike vastuvõtul olema igakülgselt abiks.

Ka väike Hiiumaa püüab anda oma parima, et ukrainlasi aidata.

8. märts 2022

Sildid: põgenikud, tragöödia, ukraina