Mis sind rõõmustab naistepäeval?

Liis Remmelg

: Esimese asjana muidugi lilled! Samas, lillede kinkimise sügavam põhjus on ju tähelepanu pööramine. Sa oled märgatud ja sinu olemas­olu üle rõõmustatakse, ilma, et sa peaksid end mingil moel tõestama. Usun, et ilusad lilled on midagi, mis rõõmustavad iga naist ja tore, et on selline päev, kus naistele tähelepanu pööratakse. Kõik ei saa tähistada emadepäeva ja samuti pole igaühel oma Valentini, kes Valentinipäeval või lihtsalt niisama lilli kingiks. Sünnipäeva on ka harjutud tähistama lilledega ja tähelepanu pööramisega, aga see on siiski ka isiklikum tähtpäev. Naistepäev on selline päev, kus võib naistele lilli kinkida ka lihtsalt niisama, ilma, et naine selles tagamõtet otsiks. See on lihtsalt ilus ja tähelepanelik žest naisele selle eest, et ta maailmas olemas on. Ilma naisteta oleks ju maailm palju kurvem ja igavam paik.

Treener Anu Saue: Heameelt teeb ilus ilm ja soovin, et päev mööduks viperusteta.

Haridustöötaja Klaire Leigri: Rõõmu teevad lilled, aga eriti see, kui sõda Ukrainas lõppeks, et keegi ei peaks kannatama.

Sotsiaaltöötaja ja naiskodukaitsja Heli Tuisk: Mulle teeb heameelt, kui keegi soovib head naistepäeva, naeratab, vaatab otsa ja pöörab mulle tähelepanu: tore, et olemas oled!

Pensionär ja kolmanda sektori aktivist Ester Tammis: Praeguses olukorras rõõmustab enda ja pere hakkamasaamine. Olen sõjaaja laps ja see teadmine [mis toimub praegu Ukrainas] rõhub. Rõõmu teeb kevad ja tervis, mis alt ei vea.

Talupidaja Kaire Vannas: Kõik lilled on kenad ja neid saada on alati hea meel. Pole just eriline tähtpäev, aga lilli saada on meeldiv.

Vallavalitsuse töötaja Kärolyn Kivistik: Mulle meeldivad tulbid, värv pole oluline, aga muidu on tavaline päev.

Küsis HELJA KAPTEIN

