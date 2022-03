Meresidevõrk tihenes uue jaama võrra

Jüri Grigorjev

Märtsis lisandus Eesti mereside tugijaamade võrgustikku uus, Hiiumaal paiknev jaam, tänu millele on neid nüüd Hiiumaal ja Saaremaal ühepalju – mõlemal saarel kolm, kokku on tugijaamu 19.Uue tugijaama asukoht on Tahkuna poolsaare lääne­küljel ja seda käis paigaldamas Riigi infokommunikatsiooni sihtasutuse (RIKS) viieliikmeline meeskond.

Kuni Hiiu Lehe veebiväljaande maksemoodul ei tööta, saab täismahus artiklit lugeda Hiiu Lehe paberväljaandes või digilehes.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: merehädahäire, mereside tugijaam, raadiojaam