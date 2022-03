Maski võib kanda ikka

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lubas eile, et teeb neljapäeval kabinetiistungil valitsusele ettepaneku kaotada maski­kohustus juba sellest reedest.

Võimaluse selleks annab asjaolu, et nakatumise ja haiglaravi vajavate Covid-patsientide arv on viimastel nädalatel kiiresti langenud. “Aeg on selleks otsuseks küps,” lausus Kiik.

Meenutagem, et oli septembri keskpaik, kui peaminister Kaja Kallas tegi ette­paneku leevendada Hiiumaal koroona leviku tõkestamiseks seatud piiranguid, näiteks loobuda maskikandmise nõudest, ja tõi hiidlasi vaktsineerimisel eeskujuks. Sellest on nüüdseks möödas kuus ja pool kuud ning kõik läks teisiti kui loodetud. Hiiumaa kriisikomisjon lausa soovis, et maskikohustus jääks veel kehtima.

Nüüdki, kui maskikohustus kaob, kasutavad seda jätkuvalt meditsiinitöötajad, keda pole vaja sundida ja kes teavad niigi, miks mask hea on ja millal seda vaja.

Sestap ei pruugiks oma maskivaru veel prügisse visata ja soovijad võiksid seda vajadusel edasi kanda. Kas siis enese või kaaskodanike tervise kaitseks.

Miks mitte ka ilu pärast – maske on ju väga ilusaid ja telesaade “Maskis laulja” on väga menukas.

Näiteks Ida-Aasia kultuurides on maskide kandmisel mitu põhjust. Neid ei kanta ainult haiguste ja õhusaaste eest kaits­miseks. Mask võib olla ka moeelement, viisakuseavaldus või hoopis anonüümsuse taotlemine.

Ärgem siis vaadakem viltu, kui keegi otsustab enda näo maskiga katta ka siis, kui kohustust enam pole.

29. märts 2022

