Kuidas leida vahendeid kodu renoveerimiseks?

Pixabay

Soovid oma kodu renoveerida, aga sa ei tea, kui palju selleks võib kuluda? Kuidas leida vajalikud vahendid, et maja või korter korda teha? Renoveerimise kulud sõltuvad sellest, kui palju tuleb sinu korteris või majas korda teha, ja mis tüüpi tegevustega on tegemist. Mõned tööd on kulukamad kui teised. Enne, kui sul pole teada, mis kõik võib maksma minna, on keeruline ka planeerida vastava eelarve kokku saamist.

Alusta planeerimisest

Kõige esimene samm nagu ka eelnevalt öeldud, peaks sisaldama nimekirja töödest, mida tuleks ära teha, et saaksid sellise tulemuse, mida sa soovid. Kas tegemist on lihtsalt nö euroremondiga? Või hoopiski kapitaalremondiga? Sõltuvalt tööde ulatusest kujuneb eelarve. Lihtsamad tööd, nagu seinte värvimine, tapeetimine ei ole kulukad ega aeganõudvad, küllaga on seda ruumi planeeringu muutmine, vannitoa remont jms.

Koosta nimekiri töödest, mis on vaja teha. Kasuta selleks näiteks Exceli tabelit, pane kirja kõik, mis on vaja teha vastavalt prioriteetsusele, leia sinna taha orienteeruv maksumus ning arvuta kokku kogukulu. Kui sa planeerid kõik sisse osta, siis arvesta, et kergem renoveerimine maksab umbes paarsada eurot ruutmeetri kohta. Suur kapitaalremont võib maksma minna umbes 400-1000 eurot ruutmeetri kohta. See sisaldab nii materjali- kui ka teenustasu.

Mõtle läbi enda kulud ja tulud

Mõistmaks, kui palju vahendeid on puudu renoveerimisest, tuleb teada enda finantsolukorda. Pane kirja, millised on olemasolevad vahendid, mida saaks kasutada remondiks ja pane kirja summa, mis jääb puudu. Nüüd tuleb hakata mõtlema, kuidas saada kokku puuduolev summa.

Remondilaen

Üks võimalus, kuidas rahastada enda remonti on remondilaen. Uuri võimalusi ja võrdle laene, et saada parim pakkumine enda soovitud tegevuste finantseerimiseks. Arvesta sellega, et iga laenuga, kaasnevad kohustused, mida tuleb täita. Võrdle laene ja laenupakkumisi ning kaalu nende võtmise mõistlikkust!

Säästmine ja lisatöö

Kui sinu remondiga ei ole kiire, siis ehk on võimalik natukene aega oodata, kuniks oled säästnud vastava summa kokku. Ehk isegi on sul võimalik teha lisatööd, et see summa kiiremini teenida? Mõtle läbi, millised on säästmise kui ka lisatöö võimalused ja kui kiiresti soovitud summa saaksid kokku. Samuti kaalu seda, et kas seni, kui teenid puuduoleva summa juurde, saab alustada töödega, mille jaoks sul on juba vahendid olemas. Nii ei jää remont toppama ja sina saa rahulikult teha lisatööd või raha kõrvale panna juba järgmisteks remonditöödeks.

Tee ise nii palju kui võimalik

Kolmas võimalus on teha ise nii palju kui võimalik. Kui sul on endal kuldsed käed, siis ehk leiad aja, et mõned tööd ise teha ja selle pealt kokku hoida. Olgu selleks siis kasvõi seinte värvimine või hoopiski põranda vahetus. Remont on kulukas ja iga väike summa ja asi loeb palju.

