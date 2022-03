Kuhu kolida Kärdla linnas jäätmefirma?

Kärdla osavallakogu tegi ettepaneku, pakkuda ASile Eesti Keskkonnateenused vahetuskaubana Polgu võimla kinnistut, et see praegusest asupaigast ära koliks. See tähendaks jäätmefirma kolimist linna miljööväärtuslikult alalt väärtusliku hoonestusega piirkonda.Veebruari algul ütles vallavanem Hergo Tasuja Hiiu Lehele, et Polgu võimla tuleb valla bilansist ära anda ning läheb müüki. 38 000eurose müügituluga on juba arvestatud Kärdla osavalla selle aasta eelarves.

Kuni Hiiu Lehe veebiväljaande maksemoodul ei tööta, saab täismahus artiklit lugeda Hiiu Lehe paberväljaandes või digilehes.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kinnistu, kolimine, miljööväärtuslik ala, vahetuskaup