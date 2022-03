Koolid saavad teste ise soetada

Kiirtestimine koolides jätkub ka peale koolivaheaega, paraku on osa koolidel testid otsas ja uute saabumine venib hanke vaidlustamise tõttu – lahenduseks, et koolid saavad ise teste osta ja ministeerium kompenseerib hiljem nende maksumuse.

Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed ütles, et kui info saabus, asus vallavalitsus olukorda kaardistama. “Hetkel on vallavalitsuse andmetel teste puudu kõigis Hiiumaa koolides ja täna [7. märtsil – toim] teeme tellimuse testide juurde hankimiseks,” ütles abivallavanem.

“Kogemuse põhjal võin öelda, et testimisest on kindlasti olnud kasu. See on aidanud Covidisse nakatunud õpilased varakult välja selgitada, nad on jäänud koju ning nende kontaktide hulk on selle võrra väiksem olnud,” kinnitas Mäeumbaed, kes jaanuarini töötas Kärdla kooli õppealajuhatajana.

Regulaarsel kiirtestimisel üldharidus- ja kutsekoolides on koolide turvaliselt avatuna hoidmisel endiselt tähtis roll, teatas haridus- ja teadusministeerium. “Praegustel ärevatel aegadel on veelgi olulisem võimaldada õpilastele kontaktõpet,” märgitakse teates.

Ministeeriumi kriisijuhi Rain Sanniku sõnul on testide jäägid kooliti väga erinevad praegu, mil algamas uus testidega varustamine. On õppeasutusi, kus teste jagub peale koolivaheaega mitmeks nädalaks, aga ka neid, kel testid otsakorral.

Riigi tugiteenuste keskuse (RTK) hanke raames lootis ministeerium koolidele täiendavalt teste tarnida märtsi alguseks. “Paraku üks hankel osalenu vaidlustas hanke ning seetõttu ei ole olnud võimalik lepingut veel sõlmida,” selgitas Sannik. “Loodetavasti saab vaidlustus peatselt lahenduse ja selle hanke raames saab teste hakata koolidesse viima siiski järgmise nädala lõpus”.

Kuna koolide turvaliselt avatuna hoidmisel on kiir­testimine väga tähtis, leidis ministeerium seniks lahenduse, kuidas võimaldada kooliperede kaks korda nädalas testimist kohe peale vaheaega ka neis õppeasutustes, kus kiirtestide varud on lõppemas. Koolipidajad või koolid saavad ise soetada kiirteste vajadusel kuni kaheks nädalaks, kui olemasolevad testid otsa saavad. Ministeerium kompenseerib nende testide maksumuse koolipidajale peale ostu sooritamist.

Ministeerium lubas nii koole kui koolipidajaid informeerida esimesel võimalusel, kui selgub, millal kiirtestid koolidesse jõuavad.

