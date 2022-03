Kiievi lastehaigla vajab kiiret abi

Lisaks Tallinna Laste­haigla Toetusfondi reservidest Kiievi laste­haigla abista­miseks eraldatud 100 000 eurole annetasid toetajad kuue päevaga lisaks veel ligi 30 000 eurot ning annetused jätkuvad. Suurim annetus oli 8000 eurot.“Eesti inimesed ja ettevõtted haarasid Toetusfondi algatusest, teha annetusi Kiievi lastehaigla toetuseks, kohe kinni ning annetused hakkasid riburada tulema,” ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi.“Ukraina laste kannatuste leevendamine ei ole meie võimalus, see on meie kohustus. Kõik, mida me saame teha valu leevendamiseks, on tunnustust väärt. Erakordses kriisis tuleb toetada neid, kelle abistamiseks on meil parimad võimalused. Lastehaigla Toetus­fond teeb kõik, et toetada Kiievi lastehaigla väikeseid patsiente – et nende ravi ei katkeks ja traumad saaksid parima leevenduse. Kes tahab appi tulla, saab annetuse teha Toetusfondi kodulehe kaudu www.toetusfond.ee ning kogu abi jõuab 100% sihtkohta.”“Vestlesin eile [8. märtsil – toim] pikalt Kiievi lastehaigla Ohmatdyt peadirektori Volodymyr Žovniriga, kes kinnitas, et ümbritsev olukord on väga hull – nende haiglasse tuuakse vigastatud lapsed ning patsiendid on viidud haigla keldriruumidesse, et neid pommitamiste eest kaitsta,” rääkis Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. Haiglajuhi sõnul on haiglapersonal äärmiselt pühendunud ja ühtehoidev. Nad on jäänud Kiievisse, et sõjaolukorras haigete laste elude eest võidelda. Ekstreemsetes tingimustes viidi läbi isegi üks luuüdi siirdamise operatsioon.“Esialgu saab haigla veel hakkama, sest mõneks ajaks on olemas ravimi- ja toiduvarud, kuid meile edastati nimekiri meditsiinitarvikutest ja -seadmetest, mida oleks esmajärjekorras juurde vaja,” rääkis Inna Kramer. “Meie soov on pakkuda selliseid abivahendeid, mida on parasjagu kõige rohkem tarvis. Oleme valmis esimesel vajadusel ja võimalusel omapoolse toetuse Kiievi lastehaiglale edastama. Oleme väga tänulikud kõigile headele inimestele, kes on juba annetuse teinud.”“Tallinna Lastehaigla Toetus­fondi nõukogu otsustas eelmisel nädalal toetada Ukraina sõjakeerises haiglas olevaid lapsi. Palusime ka oma toetajatel teha Kiievi lastehaigla heaks annetusi ning Eesti inimesed tulid selle mõttega kohe kaasa,” lausus Inna Kramer. “Mõistus tõrgub aru saamast ja süda valutab, teades, et lapsed satuvad haiglasse, kuna on saanud sõjategevuse tõttu vigastada. Raskeid haigusi põdevad lapsed ning ka enneaegsena sündinud beebid vajavad jätkuvalt ööpäevaringset arstiabi, hoolimata sellest, mis ümberringi toimub. Ülimalt keeruline on olukord ka haiglatöötajate jaoks, kes peavad vaimselt ja füüsiliselt kurnatutena ekstreemsetes tingimustes hakkama saama.”“Lastehaiglaid on Ukrainas palju ning abivajadus on haiglate lõikes väga erinev. Esmaspäeval saadeti meie haiglast Harkivi lastehaiglasse abisaadetisega kuvöös, hingamisaparaat ja neli perfuusorit. Saatmist koordineeris Vanalinna Rotary Klubi,” lisas Kramer.Tallinna Lastehaigla Toetusfond (www.toetusfond.ee) on heategevusfond, mille eesmärgiks on parima võimaliku meditsiinilise abi toomine Tallinna Lastehaiglasse. Soovime kaasa aidata, et Eesti suurim lastehaigla oleks igati lastesõbralik. Toetusfondi patroon on Evelin Ilves, nõukokku kuuluvad Janek Mäggi, Adik Levin, Tiit Kõuhkna, Merike Martinson, Jaagup Kreem, Pille Lukin, Erki Peegel, Silva Tomingas, Raivo Laus.Fond on asutatud 20. jaanuaril 1993; 2023. aastal täitub fondil 30. tegevusaasta. Möödunud aastal kogus fond 1,4 miljonit eurot annetusi.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Annetusi Kiievi laste­haigla toetuseks saab teha Toetus­fondi pangakontodele või otse fondi kodulehe kaudu, lisades juurde märksõna “Kiievi lastehaigla”.

Link annetamiseks

Toetusfondi kodulehe kaudu: http://www.toetusfond.ee/anneta

Tallinna Lastehaigla Toetus­fondi annetus­kontode numbrid pankades:

Swedbank EE142200221001137609

SEB EE481010220026847017

Luminor EE921700017000265265

LHV EE677700771001364621

Coop Pank EE614204278617991000

Makse saaja: Tallinna Laste­haigla Toetusfond

Makse selgitus: Kiievi laste­haigla

Sildid: heategevusfond, Kiievi lastehaigla, Tallinna Lastehaigla Toetusfond