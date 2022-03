Kelle sõda

Venemaa on rünnanud Ukrainat ja praegu, 21. sajandi kolmandal kümnendil, pannakse seal toime sõjakuritegusid, inimsusevastaseid tegusid, surevad süütud inimesed…

On neid, kes ütlevad, et see pole vene rahva sõda, vaid president Putini isiklik võimuiha, mida nüüd näeme kogu selle julmuses ja halastamatuses.

Aga on neid, kes leiavad, et ka rahvas vastutab selle eest, kellel nad end juhtida lasevad. Vene rahvas on end lasknud juhtida erinevatel inimestel – Gorbatšovil, kes kurjuse riigi demokratiseerumise teele tõukas. Võib-olla kogemata. Aga vene rahvas on end pikalt lasknud valitseda ka Putinil, kes juba varemgi näidanud, et võimul püsimiseks ta vahendeid ei vali ja naaberriikide vallutamist patuks ei pea.

Veendumus, et mingi osa teiste rahvastega asustatud maailmast kuulub Venemaale, on nii sügav ja nii juurdunud, et moodustab osa vene identiteedist, kirjutab Lauri Vahtre kolmapäeval ilmunud arvamusloos. Mis õieti on see mõttekramp, mis võimaldab venelastel tungida sõjaväega Ukrainasse ja selle juures mõelda, et kõik on õige, küsib Vahtre. Ja vastab: Nende maailmapildi vundamendis, arutluskäigu eelduste hulgas, peab leiduma mingi kapitaalne absurdsus, loogikaviga või vale, millest võrsub kõik muu. See kapitaalne absurdsus kehastub tema sõnul kontseptsioonis nimega Vene maailm (Russki mir), mille all peetakse üsna otseselt silmas Vene võimu all olevat osa maailmast. Kes suudaks suur­rahvale aru pähe panna, küsib Vahtre. Võib-olla on need ukrainlased…

Seni, kuni Vene ülemvõimu kontseptsioon on elujõuline, peame me ise hoolt kandma oma iseseisvuse eest. Sestap on igaüks oodatud homme, 5. märtsil kell 10.30 Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna staabi juurde, et kuulda kaitseliitlaste endi käest, kuidas nendega liituda ja anda oma panus iseseisva Eesti kaitseks.

4. märts 2022

Sildid: inimsusevastased teod, Kaitseliidu Hiiumaa malevkond, sõjakuritegu