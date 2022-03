Kastein asub juhtima Inbanki Baltikumi äri

Inbanki Baltikumi äriüksuse juhina alustas tööd panga juhatuse liige ja senine autode finantseerimise üksuse juht Margus Kastein.Kasteini uus positsioon on seotud Inbanki struktuuri­muudatusega, mille järgselt konsolideerib pank sarnaste turgude äriüksused. “Inbank on võtnud selge suuna areneda Baltikumi turgudele keskendunud pangast Kesk- ja Ida-Euroopa fookusega pangaks. Et hoida ühtset fookust ja tugevdada juhtimist, moodustame Baltikumi ning Kesk- ja Ida-Euroopa regioonipõhised üksused, mis muudavad panga juhtimise ja laienemise efektiivsemaks,” selgitas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja pressiteate vahendusel.Inbank teatas, et konsolideerib oma Eesti, Läti ja Leedu tegevuse üheks Baltikumi äriüksuseks ning Poola ja Tšehhi tegevused üheks Kesk- ja Ida-Euroopa üksuseks. Viimast asub juhtima senine Poola turu juht Maciej Pieczkowski.“Tunnen ennast uues rollis väga kindlalt ja näen, et saan tuua uut energiat Inbanki Baltikumi äri juhtimisse. Viimase nelja aasta jooksul olen tihedalt olnud kontaktis kaupmeestega ja usun, et Inbanki digitaalsed finantseerimis­lahendused saavad aidata partnerite äri jõuliselt kasvatada,” ütles Margus Kastein.“Margus on tugev juht ja elluviija, kellel on pikaajaline rahvusvaheliste ettevõtete juhtimiskogemus Baltikumis. Ta tunneb hästi kohalikke turge ja meie partnerpõhise äri DNAd,” lisas Põldoja.Margus Kasteinil on üle 20aastane kogemus rahvus­vaheliste ettevõtete tippjuhina. Alates 2018. aastast on Kastein töötanud Inbankis erinevatel ametikohtadel, viimasena autode finantseerimise äriüksuse juhi ja juhatuse liikmena. Samuti on ta Mobire Grupi ja SA Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees.Inbanki juhatusse kuuluvad alates 16. märtsist Priit Põldoja, Margus Kastein, Marko Varik, Maciej Pieczkowski ja Ivar Kurvits.Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaal­ne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4600 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

