Kalana jahisadama hankega liiguti samm edasi

Hankemenetlus on veel pooleli, kuid SA Hiiumaa Sadamad juhataja Liina Härm on optimistlik: “Töömahtude kärped ja ehituse ajakava leevendamine andsid soovitud tulemuse ja uute pakutud hindadega on Kalana jahisadama rajamine saavutatav.”

Kalana jahisadama ehitushange korraldati teisel katsel kahes osas – ehitustööd ja süvendus ning ujuvkai tarne ja paigaldamine. Ehitusele ja süvendusele laekus kolm pakkumust, neist soodsaim hinnaga veidi üle 1 miljoni euro. Ujuvkaile laekus kaks pakkumust, neist soodsam ligi 68 000 eurot.

Ehituse kulud kaetakse suuremas osas Interreg Est-Lat toetusmeetme abiga, kust Läänemere idaosa väikesadamate

toetusprojektis on Kalana jahisadama rahastuse maht

u 782 000 eurot.

Täiendavat toetust taotleb sihtasutus MTÜ Hiiukala kalasadamate uuendamise taotlusvoorust, et rahastada rannakaluritele vajalikke rajatisi sadamas ja osa süvendustöödest. Härmi sõnul on võimalik ka täiendava toe saamine samast Est-Lat meetmest, see selgub aga aasta edenedes.

Samuti on kavas kaasata erarahastust, eelkõige kohalike aluste jaoks kodusadama kaikohtade loomiseks. Veel puudu jääva osa katmiseks kuni 500 000 euro ulatuses pöördus sihtasutus enne uue hanke väljakuulutamist Hiiumaa valla poole. Juhataja ütles, et see summa võib ka jääda väiksemaks, sõltuvalt hanke tulemustest ja teistest allikatest saadava täiendava toetuse suurusest.

Töövõtjate lepingute eeldatav sõlmimisaeg on peale Hiiumaa valla eelarve vastuvõtmist märtsikuus. Seejärel saab ehitusega alustada ja teha ära esimese osa töödest, enne kui algavad keskkonnapiirangud, misjärel jätkuvad tööd suve lõpus. Ehitustööde tähtaeg on novembri lõpp 2022.

KATI KUKK

Sildid: hankemenetlus, Kalana jahisadam, keskkonnapiirangud