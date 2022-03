Käibele tuleb uus pühendusmünt

Eesti Pank

Kolmapäevast jõuab ringlusse Eesti Kirja­meeste seltsi 150. aastapäevale pühendatud 2eurone münt, teatas Eesti Pank reedel.Uutel pühendusmüntidel on kujutatud avatud raamatut, mille ühel lehel on Eesti Kirjameeste Seltsi esimeselt presidendilt Jakob Hurdalt pärinev lause "Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult" ja Eesti Kirjameeste seltsi asutamisaasta 1872. Viljandis asutatud ja Tartus tegutsenud selts panustas eesti­keelse kirjanduse edendamisse, et selle kaudu tõsta Eesti rahva kultuuri­taset.Münt lastakse pankade ja jaekaubanduse kaudu ringlusse 9. märtsil. Münte vermiti miljon tükki, millest 10 000 on BU (brilliant uncirculated, ringlemata kõrgläikega) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mündikaarti. Mündid vermiti Soome rahapajas.Mündi kujundas disainer Riho Luuse. Tema kavandi järgi valmisid ka Paul Keresele pühendatud 2eurone münt 2016. aastal ning hansalinn Tallinnale pühendatud kuld- ja hõbemünt 2017. aastal.Mündi­kaartide tiraaž on 10 000 ja üks kaart maksab 10 eurot. Müntide ja mündikaartide müük algab homme, 9. märtsil kell 13 Omniva e-poes. Eesti Panga muuseumipoest saab münte soetada alates 22. märtsist.Uued erikujundusega 2eurosed käibe­mündid jõuavad pankade ja jaekaubanduse kaudu käibele alates 9. märtsist ja kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal.Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik esitleb uut 2eurost pühendusmünti 9. märtsil kell 12.15 Eesti Kirjandus­muuseumi konverentsil "Eesti Kirjameeste Selts 150" Tartus. Konverentsil ja esitlusel osalemine on kutsetega.2eurosed pühendus­mündid (commemorative coins) on ringlusse lastavad käibemündid, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat. Mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.ToimetajaHARDA ROOSNA

Sildid: avatud raamat, Eesti Kirjameeste selts, pühendusmünt