Jahutootjad katsetavad uudset pakiautomaati

Kaubamärgi Hiiu Jähu mahejahude tootjad Marys ja Even Suislepp võtsid kasutusele moodsa postkasti, mis on justkui abitööline, kes omaniku abita saab hakkama pakkide vastu­võtmise ja saatmisega.“Mitmed uudishimulikud mööda­sõitjad on juba uurinud, mis imeasi meil õue peal on ning kuidas töötab,” rääkis Even Suislepp nutipostkastist, mille nad paar nädalat tagasi ettevõtte asukohas Valgu külas paika seadsid.

Sildid: mahejahud, nutipostkast, pakiautomaat